為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中大遠百電梯2週故障3次 都發局勒令停用要求換零件

    都發局前往大遠百了解電梯故障原因，並再度張貼停用公告，要求大遠百加強電梯安檢。（圖：市府提供）

    都發局前往大遠百了解電梯故障原因，並再度張貼停用公告，要求大遠百加強電梯安檢。（圖：市府提供）

    2025/09/08 17:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大遠百昨（7日）再傳「電梯關人」事件，2週內3次發生電梯故障，台中市都發局今再度前往張貼勒令停止公告，因電梯廠商研判是安全偵測靈敏度設定太高，造成水平偵測開門訊號異常，啟動防護機制，都發局要求全面更新零件，等三方檢查機構複查，符合規定才能恢復使用。

    台中市都發局長李正偉指出，為確保該百貨電梯設備安全，除該部故障電梯外，要求百貨全部18台電梯一併請第三方檢查機構，逐一辦理安全檢查複查作業。

    台中大遠百8月23、24日接連發生同部電梯2度關人事件，其中一次電梯卡在2、3樓層，19名消費者受困近1小時才脫困，事後全館電梯檢修，故障電梯9月初開放使用，不料昨日再傳另一部電梯也出狀況，降到地下一樓後電梯停住，門也打不開，4名消費者受困40分鐘，因都發局上月28日才全館電梯均檢驗，台中大遠百2週來3度出現電梯故障引關注。

    都發局表示，今日再度前往大遠百了解，定期維護電梯的廠商初步研判該電梯是因設定的安全偵測靈敏度較高，造成水平偵測開門訊號異常而啟動防護機制；因昨日一度誤傳電梯下墜到地下一樓引虛驚，都發局經調閱該公司電梯車廂監視器影像，電梯是緩降至地下一層後停止，並無下墜情形。

    都發局已要求該百貨應定期檢測各電梯水平偵測零件，針對全部電梯水平偵測零件定期進行更新。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播