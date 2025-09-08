屏東動物之家認養率全台前段班 但死亡率偏高

屏東縣動物之家的認養率相當高。（記者葉永騫攝）

2025/09/08 17:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動物之家的動物認養率在全國名列前茅，但動物的死亡率卻明顯偏高。屏東縣審計室要求縣府，要提高照顧的水準，降低死亡率。屏東縣農業處表示，由於收容的動物很多有病傷或者是幼齡犬貓，抵抗力較弱，加上留置時間較久，才會出現死亡率較高的情形，已要求委託單位加強管理。

屏東縣審計室指出，屏東縣動物收容所在111年度收容所的收容數為110隻，認養數有498隻，認養率達到452%，全國只有65%，但死亡數有37隻佔33%；113年度收容數682隻，認養數有653隻，認養率95%，全國認養率平均只有65%，死亡218隻，佔31%，認養率皆在全國名列前茅，但是死亡率也高於全國的7%，因此要求屏東縣政府要加強照顧的工作。

縣府農業局說明，幼犬貓的抵抗力較弱，但是認養率較高，所以留置的時間較長，已督促委辦單位愛狗人協會盡量將幼年犬貓與成年犬貓分棟飼養 減少同棟間疾病交互傳播，並爭取經費規劃隔離籠位將染病動物隔離照養減染病風險來降低死亡率。

對於委託大仁科大經營，部分財務績效不佳部分，因為地點不在市區，業務要逐步拓展，縣府已在今年編列3800萬元進行二期工程，以吸引更多人前往參訪，增加知名度及來客數。

屏東動物之家認養率高，飼主也會參與活動（記者葉永騫攝）

