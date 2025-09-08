苗栗三灣廢棄木材亂堆邊坡持續悶燒 環保局找到行為人送辦

廢棄木材堆滿邊坡深約20公尺火警持續悶燒，環保局找到行為人將移送。（民眾提供）

2025/09/08 17:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉一處土地8日凌晨5點多發生廢棄木材火警，火勢燃燒導致濃濃白煙直竄天際，苗栗縣政府消防局獲報派出三灣、頭份與竹南分隊共同滅火，而現場廢棄木材從平地堆放到一旁邊坡，深度達20公尺，消防人員控制火勢後木材仍持續悶燒，苗栗縣府環保局後找到堆置木材行為人，將依空污法開罰，而堆置廢棄木材觸犯廢棄物清理法，將由警方調查後移送檢方。

苗縣府環保局指出，會同頭份警分局三灣分駐所現場稽查，現場廢木材尚在悶燒、仍有濃煙產生，確認行為人違反空污法第32條，環保局將依法告發，最高可開罰10萬元；至於現場從平地堆積廢棄木材甚至堆到一旁深約20公尺邊坡，苗縣府環保局發現面積龐大，找到行為人後，行為人陳述，廢木材來源為部分自有及收取園藝修剪而來，環保局認定其已涉及非法堆置廢棄物，將請頭份分局偵訊行為人後，依廢棄物清理法第46條規定，移送苗栗地檢。

苗栗縣政府消防局第三大隊表示，自中午雖已控制火勢，但廢棄木材仍持續悶燒，仍派遣人員與車輛持續監控中。

廢棄木材堆滿邊坡深約20公尺火警持續悶燒，環保局找到行為人將移送。（民眾提供）

