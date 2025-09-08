為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄文中足球場遇大雨老積水 鄭孟洳：從根本檢視排水規畫

    高市議員鄭孟洳、李雅慧邀相關單位會勘文中足球場，要求檢市排水系統。（鄭孟洳提供）

    2025/09/08 17:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄楠梓文中足球場屢在大雨過後出現嚴重積水，不僅影響賽事舉辦，更可能危及球員安全，高市議員鄭孟洳呼籲市府應協助全面檢視場地排水規劃，並研擬改善措施，讓球場回歸安全舒適的專業運動場域。

    鄭孟洳指出，近年來在委外廠商柏文健康事業經營下，文中足球場已成高雄足球發展重要基地，吸引愈來愈多市民進場觀賽，但可能因建造時排水結構設計未盡完善，導致每逢極端降雨便出現大積水，今年8月福爾摩沙足球賽期間，就因天然草皮積水嚴重而被迫臨時換場，不僅造成選手不便，也讓球迷大失所望。

    鄭孟洳邀運發局、體育署、營造單位、委外單位，及李雅慧議員、李柏毅委員服務處、黃捷委員服務處共同實地勘查，針對草皮結構與排水系統討論多項可行的改善方案，期盼能找到徹底改善積水的辦法，而非僅止於短期補救。

    她強調，文中足球場不應僅是熱鬧賽事舉辦場地，更應成為球員安心發揮、球迷放心觀賽的專業場域，期盼市府能加速推動檢討與改善工程，打造更完善的比賽環境，進一步培育出更多優秀的足球人才。

    運發局說明，楠梓足球場自啟用迄今3年，因頻繁使用、導致球場洩水坡度未符原始設計，所以在豪大雨時，雨水無法及時透過排水溝排出場外，造成局部區域有積水情形；本場地預計9月完成高程測量，協助場地管理單位調整球場坡度，並研議排水溝增設抽水馬達，以強化球場排水功能，後續也會請場地管理單位進行定期監測，維護球場使用環境。

    高市議員鄭孟洳、李雅慧邀相關單位會勘文中足球場。（鄭孟洳提供）

