如廁到一半總有女清潔工出沒 他嘆「很不舒服」獲一票人迴響

有男網友發文抱怨，每次進入公共廁所時，都會遇到女性清潔人員進來打掃，雖然清楚這是她們的工作，但他仍對此感到「很不舒服」，貼文事後引發眾人熱議。示意圖。（資料照）

2025/09/08 21:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期一名住在台北市男網友發文抱怨，指出他每次進入公共廁所時，都會遇到女性清潔人員進來打掃，他甚至遇過待在坐式馬桶如廁，還是會被女清潔工敲門的經歷，雖然清楚這是她們的工作，但他仍對此感到「很不舒服」，為此向台北市政府協助改善這一情況。該文一出，引起不少網友熱烈討論。

據悉，該名男網友在Dcard以

「男廁一直有女生進來很不舒服」為標題發文，提到他在台北使用使用公共廁所時，經常遇到女清潔直接走進來，加上有些男廁小便斗沒有隔板，那種感覺令他非常不適，「女生大概可以想像，你們在沒有門沒有擋板的開放空間，露出泌尿器官排泄，然後就在各位身後有阿伯走來走去的感覺。」

請繼續往下閱讀...

原PO透露，有次他為了躲避女清潔人員，特意進到坐式馬桶的隔間，未料如廁到一半，仍被女清潔人員敲門。原PO強調，他很清楚這是清潔人員的工作，也不責怪她們，因此向台北市政府請願，希望可以認真看待此事，讓市民如廁隱私可以受到改善，「但這種很基本的隱私，到現在好像是一種奢求。」

貼文曝光後，無論是男性或女性網友們，也紛紛留言請願改善，「支持男生們直接和主管單位反應這種不尊重人的行為」、「這點真的應該改改，讓打掃人員女生進女廁，男生進男廁」、「也可能因為清潔人員都是女性居多，如果我們女生上廁所出來看到有異性在打掃也是會很不自在」、「從以前到現在，男性的隱私權有跟沒有一樣，男廁男宿的女賓止步像個笑話，希望有更多男性朋友更重視自己的隱私權」。

另有其他網友分享類似經驗，「在公共廁所遇過阿北拖地的，感想是奇怪，怎麼女廁難得是阿伯打掃」、「我們學校曾經掃地人員是男生，即使有門我在裡面還是會覺得壓力很大，何況男性小便斗沒有門」、「中南部也一樣，之前在敝校圖書館小便斗上廁所，一名女同學非常自然的直接走進來洗手，跟我對到眼也絲毫沒有不好意思的感覺」。

也有清潔人員留言反應，自己曾遇到過的狀況，「但我遇過打掃男廁時，明明就已經知道哪個時段是打掃時間，還是有白目的男同事硬要走進來廁所在我面前上小號」、、「說實在的，我公司配合的清潔公司基本上沒有男生，就算有少量的男生，也會被分配去做收垃圾這種比較需要力氣的工作，不會去掃男廁欸」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法