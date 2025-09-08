無人機飛過基隆海興泳池冲洗室 女泳客憂心隱私

基隆市戶外海興泳池擁有海天一色遼闊無邊美景，是許多泳客消暑熱門去處，一旁設有冲洗室但未加蓋，有女泳客發現無人機飛過冲洗室，憂心隱私受到侵害，呼籲基隆市政府正視。示意圖。（中央社資料照）

2025/09/08 17:31

〔中央社〕基隆市戶外海興泳池擁有海天一色遼闊無邊美景，是許多泳客消暑熱門去處，一旁設有冲洗室但未加蓋，有女泳客發現無人機飛過冲洗室，憂心隱私受到侵害，呼籲基隆市政府正視。

海興泳池因景觀平台設施及階梯嚴重鏽蝕，市府斥資整修於去年1月開放使用，提供泳客更舒適、安全環境，泳池分為淺水區與深水區，還有免費冲洗室，盛夏時節吸引不少親子前往戲水。

請繼續往下閱讀...

不過，有女網友日前在社群平台發文，指無人機從冲洗室上空飛過，也曾遇過男子探頭張望隔壁，完全沒有隱私，呼籲相關單位正視，她並提出冲洗室加蓋必要性。

對此，基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀今天表示，由於海興泳池臨海，若加蓋效果恐有限且易受損，為確保民眾隱私，市府在現場設有10間室內淋浴間，男性與女性各分配5間，建議泳客可至淋浴間冲洗身體或換衣服。

不過，蔡馥嚀指出，近期淋浴間因排水管線時常堵塞，市府趁暑假高峰期過後，今天起施作管線汰換工程，預計19日完成，施工期間並設置6座流動廁所，提供民眾使用。

市府交通處表示，海興泳池雖非公告禁止遙控無人機飛行區域，但此處若人潮聚集時，根據民用航空法及交通部民用航空局「遙控無人機管理規則」，禁止在人群上方或靠近人群處操作無人機，避免墜落造成傷害。

交通處指出，民眾欲使用遙控無人機應遵守相關規定，若違反遙控無人機註冊、政府公告的區域、時間及其他管理事項，或遙控無人機飛航活動應遵守的規定者，經舉發或查證屬實，將依民用航空法，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大者，並得沒入遙控無人機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法