    首頁　>　生活

    台南運河奇景！舢筏沈沒船尾浮出水面 2個月無人聞問

    一艘舢筏沉沒在台南運河航道，船尾浮出水面迄今2個月無人聞問，突兀景象成了運河奇景。（李啟維提供）

    一艘舢筏沉沒在台南運河航道，船尾浮出水面迄今2個月無人聞問，突兀景象成了運河奇景。（李啟維提供）

    2025/09/08 17:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風造成西南沿海嚴重災損，一艘舢筏沉沒在台南市健康路樂利橋南側的運河航道，船尾浮出水面迄今2個月無人聞問，突兀景象成了台南運河一大奇景。台南市議員李啟維要求南市農業局應儘速處理，至少也應先放置閃光設施示警，以維護出入船隻安全。

    南市農業局漁港所所長張順得表示，該航道水域位置在安平商港範圍內，如果沉船位置在漁港範圍內，漁港所責無旁貸會處理。該船筏為無籍船，如果港務公司無法處理，可以先拖到岸邊。基於屬地主義，誰的土地誰管理，會再向港務公司溝通，不然這樣推來推去也沒意思。

    高雄港務分公司安平港營運處經理林源豐則表示，當地雖然是在安平港範圍內，但長期遭佔用，當地船筏、養蚵業者，也有成立產銷班，長期以來都是南市府在管理。先前當地被列為登革熱熱區，環境清理工作，也都是市府管理。如果是商船、貨輪，由港務公司來處理沒問題，但廢棄船筏，應由業務主管單位漁港所負責，由港務公司處理說不通，會再與漁港所溝通。

    李啟維表示，漁民向他反映，前陣子因颱風來襲，一艘舢筏沉沒在南運河航道內，船尾浮出水面，除了影響船筏出海作業航行安全外，也影響運河遊船觀光，尤其晚上視線不佳，萬一發生碰撞後果不堪設想。

    李啟維說，這艘船筏不知道從哪裡漂流而來，附近漁民也試圖尋找船主善後，但是也無從找起，希望市府農業局能儘速處理移除以維出入船隻平安。

    舢筏沉沒在台南運河航道，南市議員李啟維要求至少先放置閃光設施示警，以維護出入船隻安全。（李啟維提供）

    舢筏沉沒在台南運河航道，南市議員李啟維要求至少先放置閃光設施示警，以維護出入船隻安全。（李啟維提供）

