    首頁　>　生活

    東港創新月餅特產揉合藝術 業者要帶鬼頭刀突圍

    東港在地業者創新月餅，要帶鬼頭刀突圍。（記者蔡宗憲攝）

    東港在地業者創新月餅，要帶鬼頭刀突圍。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/08 17:17

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台鬼頭刀7成外銷美國，卻因美國關稅疊加20%稅率衝擊漁民生計。為活化在地漁業，屏東東港的東大興漁品攜手聖保羅烘焙花園與新願藝術，於9月8日在東大興漁品旗艦店推出《潛遊・團圓》中秋禮盒，以「鬼頭刀魚鬆Q餅」為主角，將東港海洋特產與藝術創作相融，為漁村注入新意，也為中秋團圓增添溫潤情懷。

    這款Q餅選用東大興的鬼頭刀魚鬆，獲「海洋之心」生態標章，肉質細嫩、富蛋白質，與聖保羅低甜起司豆沙餡交織，鹹甜相融，宛如海浪與月光的對話，喚起東港漁村的味覺記憶。東大興總經理黃馥廷分享，「鬼頭刀漁獲東港在台灣名列前茅。面對關稅挑戰，將鬼頭刀化為Q餅，讓漁民的努力化作團圓的滋味。」

    禮盒由新願藝術聯手青年藝術家楊婷羽設計，畫中公鬼頭刀與母鬼頭刀在湛藍海域相伴，勾勒心型，滿月輝映，靜訴團圓之情。楊婷羽說「鬼頭刀成雙成對，象徵東港海中的相依與共好，映照中秋月圓的溫暖。」新願藝術執行長王家荺補充「這禮盒將漁村特產與藝術交融，讓人品味美食之餘，也感受文化的雋永。」

    聖保羅業者蘇冠融表示，「這款Q餅承載東港的海洋魂，帶來不一樣的節慶滋味，也為永續漁業盡一份心力。」限量禮盒不僅是中秋佳品，更承載海洋永續與漁村文化的精神，也期待幫漁民尋找更多漁獲加值的可能。

    東港創新月餅將東港海洋特產與藝術創作相融，業者要帶鬼頭刀突圍。（記者蔡宗憲攝）

    東港創新月餅將東港海洋特產與藝術創作相融，業者要帶鬼頭刀突圍。（記者蔡宗憲攝）

    圖
    圖
