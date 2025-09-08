為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東海大學70週年募得4500萬 校友捐3000萬買輝達GB200

    東海大學EMBA校友會捐840萬4千元，作為管理學院AI（人工智慧）教室建置專款用途。（記者黃旭磊攝）

    

    2025/09/08 16:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕東海大學校友配合母校70週年校慶募款活動，短短兩週內募得 4500萬元達標，還由109級EMBA校友會理事長林正雄等人，募得840萬4千元作為管理學院AI（人工智慧）教室建置專款用途，而英業達創辦人李詩欽捐3千萬元，專款建置輝達GB200 AI伺服器，東海大學校長張國恩說，「東海將培養與 AI共創價值的新世代人才。」

    東海大學今天（8日）下午舉辦AI教室捐贈儀式，由林正雄代表捐贈AI PC教室新建經費，管理學院院長曾俊堯、99級EMBA校友會榮譽理事長蔡國洲等人見證儀式，專款840萬4千元由177名師長、校友與在校生響應募得 ，全數作為管理學院新教室建置，預計今年10月就可開始上課。

    張國恩強調，東海要培養與 AI 協作、共創造價值的新世代人才，而AI電腦教室與 GB200（AI 伺服器）加入，將推動「Al+X」跨域教育，讓東海在醫療、管理、教育、建築等多元領域展開創新實踐。

    除了募款蓋AI教室，校方在2週達標募款4500萬達標，東海大學指出，富旺集團董事長林正雄，建築師公會副理事長暨全國校友總會理事長葉世宗，及英業達創辦人李詩欽發起募款，前管理學院長王凱立及管院院長曾俊堯扮演穿針引線、全力推動，他們以「70週年獻禮母校」為號召，迅速凝聚校友力量。

    校方表示，李詩欽慷慨捐贈3千萬元，專款建置全球最尖端的 NVIDIA GB200伺服器，讓東海AI教育實力瞬間躍升至國際水準。

    圖
    圖
