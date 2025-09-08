為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「毛」起來玩西拉雅 帶著毛孩搭乘「台灣好行」旅行好開心

    官田遊客中心的西拉雅大草原，成為飼主和毛小孩們的樂園。（西拉雅管理處提供）

    官田遊客中心的西拉雅大草原，成為飼主和毛小孩們的樂園。（西拉雅管理處提供）

    2025/09/08 16:44

    〔記者楊金城／台南報導〕響應9月9日「臺灣狗狗節」，西拉雅國家風景區管理處今天（8日）舉辦「毛起來玩西拉雅」趣旅行，邀請15位飼主一同搭乘「台灣好行」，一同在西拉雅留下美好回憶，這場創意活動不但推廣寵物友善的旅遊理念，並邀請全國遊客來西拉雅旅遊。

    「毛」起來玩西拉雅首站來到善化「巴吉划水寵物泳池」，讓飼主和毛小孩親近自然，促進與毛小孩之間的情感交流，汪星人一看到泳池，興奮的跳入水中嬉戲。

    官田遊客中心的西拉雅大草原，更成為毛小孩們的樂園，盡情奔跑、快樂玩耍，西拉雅風管處也特別設置了寫真巴士合照，讓這次特別的旅程成為一生難忘的回憶。

    西拉雅處長許主龍表示，毛小孩已經成為許多家庭的重要一員，與牠們一起出遊、享受生活，成為現代生活的一部分，透過這樣的活動希望讓大家更加關注寵物友善的旅遊環境，也鼓勵飼主搭乘「台灣好行」菱波官田線，探索西拉雅的美麗與獨特，實踐低碳的永續旅遊，並推展西拉雅旅遊，秋天到了後，除了走步道，也可到白河關子嶺、楠西龜丹溫泉區泡湯。

    西拉雅管理處指出，即日起至10月31日止，民眾搭乘「台灣好行」關子嶺線、菱波官田線，只要使用電子票證或行動支付，即可享有票價半價優惠。未來兩條路線也將陸續推出多項主題活動，讓旅遊體驗更豐富。

    狗狗搭乘「台灣好行」公車出遊。（西拉雅管理處提供）

    狗狗搭乘「台灣好行」公車出遊。（西拉雅管理處提供）

    「毛起來玩西拉雅」趣旅行，邀請15位飼主一同搭乘「台灣好行」，一同在西拉雅留下美好回憶。（西拉雅管理處提供）

    「毛起來玩西拉雅」趣旅行，邀請15位飼主一同搭乘「台灣好行」，一同在西拉雅留下美好回憶。（西拉雅管理處提供）

