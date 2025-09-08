為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    板橋府中電梯「大怒神」急墜 查出公所技士涉圖利廠商

    板橋區捷運府中站旁的遊龍天橋景觀電梯「接雲梯」，去年10月發生電梯墜落事故。（資料照）

    板橋區捷運府中站旁的遊龍天橋景觀電梯「接雲梯」，去年10月發生電梯墜落事故。（資料照）

    2025/09/08 17:09

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區捷運府中站2號出口外的景觀電梯「接雲梯」（遊龍天橋旁），去年10月發生電梯墜落事故，造成2位民眾受傷。檢廉介入調查，依約廠商6月前要更換「慈惠梯及接雲梯」2電梯主鋼索，3月換「接雲梯」主鋼索後，拖到7月才換「慈惠梯」主鋼索（非此次事故電梯）；板橋區公所工務課技士曾培景則涉掩護業者以5月就完成更換的不實文件驗收合格，圖利業者免繳逾期違約金2萬餘元。新北地檢署今依違反「貪污治罪條例」公務員對主管事務圖利等罪嫌起訴曾男；至於業者有無過失傷害等問題，另案偵辦中。

    檢廉調查，曾男不只圖利電梯業者，在辦理「2023年度新北市板橋區路面鋪修材料供應」採購案時，另有偽造文書行為。檢方查出，成功瀝青公司2023年標下當年度「新北市板橋區路面鋪修材料供應」，板橋公所若接獲市府1999專線與路平系統通報，即執行路面搶修與修復所需材料，但成功瀝青廠房於2023年10月發生火災，無法於11月依約供料抽樣檢驗，涉提供另一家瀝青廠所生產的瀝青供料。

    檢廉調查，曾男獲知後沒通報，還涉在驗收紀錄中的驗收經過記載：「依據10月14日抽樣試驗報告結果，符合本案契約規範規定」、驗收結果勾選「與契約、圖說、貨樣規定相符」，偽以表示成功瀝青提供的文件資料符合契約規定，助業者驗收合格。

    至於電梯案，檢方調查，宏瑞工業股份有限公司是「2024年度板橋府中人行陸橋電梯維護保養」採購案得標業者，負責維護「接雲梯及慈惠梯」，依約2024年6月前須更新電梯主鋼索，但宏瑞公司3月間更換「接雲梯」主鋼索後，拖到7月9日才更換「慈惠梯」主鋼索。

    檢廉調查，宏瑞公司陳姓女員工為免挨罰，涉製作不實函文表示2電梯早在5月更新完成，曾明知業者拖延、文件不實，仍在複驗紀錄中記載「經書面檢視廠商檢附電梯定期維護保養資料、電梯主鋼索更新資料及警示標語老舊更新資料内容尚符契約規定」，並勾選「與契約、圖說、貨樣規定相符」、「未逾期」等，助業者驗收合格而免繳2萬餘元逾期違約金。

    由於接雲梯10月發生墜落事故，檢廉介入偵辦發現此事，依刑法行使公務員登載不實公文書、行使業務上登載不實文書、「貪污治罪條例」公務員對主管事務圖利罪嫌起訴曾男。

    熱門推播