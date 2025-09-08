為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    馬公高中國樂團三十而立 議長陳毓仁捐贈5萬元支持

    澎湖縣議長陳毓仁捐贈5萬元，贊助馬公高中國樂社。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁捐贈5萬元，贊助馬公高中國樂社。（澎湖縣議會提供）

    2025/09/08 16:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公高中國樂團成立滿30週年，特別舉辦一場別開生面的慶祝活動，邀請歷屆團員、在校學生與11隊親子檔一同參與，展現多年來深耕傳統音樂的成果。議長陳毓仁身兼馬公高中校友會澎湖分會長特別到場致意，而立之年，是立身、立家、立業穩定的里程碑，陳議長拋磚引玉致上誠摯祝福，捐贈5萬元，支持學校在國樂教育的推廣與發展。

    陳毓仁表示，馬公高中國樂團長年培育無數青年學子，不僅傳承傳統藝術，也為澎湖增添人文風采，他期盼這筆捐款能為樂團提供更多資源，讓學生持續在音樂的道路上發光發熱。

    馬公高中國樂社自成立以來，已走過30個年頭，不僅見證了澎湖青少年對傳統音樂的熱情，也培育了無數國樂愛好者。許勝文老師長年耕耘，帶領學子們持續精進，催生「方湖國樂團」與「DF 現代音樂樂團」等實力團隊、成立「澎湖縣國樂協會」，讓傳統音樂在澎湖薪火相傳。

    國樂承襲自千年文化底蘊，是珍貴的傳統藝術資產，澎湖縣政府積極推動「澎湖縣國樂人才培育計畫」，讓孩子們能從基礎扎實學習，在專業師資與系統化課程的引導下，逐步培養對音樂的熱情與興趣。去年全國學生音樂比賽中，成績斐然：馬公國中國樂合奏、絲竹室內樂合奏、木琴獨奏謝筠凡皆獲「特優」；龍門國小國樂合奏、絲竹室內樂合奏同樣榮獲「特優」；馬公高中國樂合奏則獲得「優等」肯定，展現出澎湖學子深厚的音樂底蘊。

    澎湖三巨頭齊聚，縣長及正副議長都支持馬公高中國樂社。（澎湖縣議會提供）

    澎湖三巨頭齊聚，縣長及正副議長都支持馬公高中國樂社。（澎湖縣議會提供）

