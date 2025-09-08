屏東8好物進軍澳洲食品展 拓展海外市場搶商機

屏東縣精選8家廠商進軍澳洲國際食品展搶商機，爭取更多國際行銷通路。（屏東縣政府提供）

2025/09/08 16:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）今（8）日起至11日於雪梨國際展覽中心舉行，屏東縣政府偕8家優質廠商參展，為台灣館增添亮點。

澳洲國際食品展為大洋洲最大、最具影響力的食品專業展會之一，屏縣此次參展團隊產品多元，面對澳洲多元文化與對亞洲風味食品日益提升的需求，縣府針對當地市場趨勢精準出擊，於展場中安排試吃與商談機會。

請繼續往下閱讀...

屏縣府表示，參展業者中，金利食安科技公司以冷壓HPP鮮榨果汁成功打入高端通路市場，成為多家航空公司商務艙與貴賓室指定飲品。健翔興業公司的「YOI 鹼性水」也在國際品質評鑑屢獲肯定。

浤良食品公司則以松花皮蛋成功搶進日本市場，去年更獲得擁有逾1100間超市據點的神戶物產集團青睞，出貨量持續成長。義香食品的黑芝麻醬採用台灣恆春特優等黑芝麻製作，近年來也研發多元化商品，將香油、麻油及調理芝麻醬等推廣至世界各地。

青田農業公司以檸檬大叔為品牌，主打檸檬原汁小方磚，內含100%連皮帶籽鮮榨原汁，凝聚屏東檸檬農友的用心。御田食品的滴雞精禮盒，不但在台灣廣受好評，更遠銷新加坡與馬來西亞，獲海外市場喜愛。

味一食品的肉鬆與魚鬆以新鮮食材製作，兼具營養與美味，除熱銷台灣，也成功進軍美國大型賣場。大田海洋食品主打新鮮海味即食系列，盼向國際買家展現品牌特色與實力，拓展海外市場新契機。

屏東縣政府說，將持續透過品牌升級、跨國媒合與聯合參展等策略，全方位協助業者拓展海外市場，讓世界看見屏東好物。

屏東縣各參展廠商攤位前人潮熱絡，詢問度高。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法