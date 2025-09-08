審計部指漁電共生高達7成有電無魚 農業部駁非事實：88％案場有養殖

為防範漁電共生案場「假養殖真種電」，漁業署年初已預告將透過產銷履歷、監控設備查核。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕審計部報告目前國內漁電共生高達7成有電無魚，農業部今（8日）表示，審計部計算案場是指已與台電併聯試運轉，但還沒取得綠能容許與電業執照，也非地方政府認定的營運案場，統計時間更只到今年1月底，因此才有數據落差，地方政府確認已營運並完成有養殖事實查核案場佔88%。

關於漁電共生，漁業署表示，審計部報告中所指393個漁電共生案場393場，是指案場已與台電「併聯試運轉」，具備實際發電能力試運轉，尚未取得綠能容許及電業執照等，並非地方政府所認定已營運案場，另審計部統計資料時間也有落差，審計部報告統計數據係至今年1月底止，後續因地方持續執行查核工作，漁業署提供的是目前最新資料，才會導致數據落差。

農業部漁業署進一步指出，目前地方政府確認「已營運」計有276件，完成查核已達174件，其中廢止農業容許的有35場，僅佔12%，查核結果有養殖但經營情況需改善的計有57件，待改善的主要樣態包括，因養殖現況與經營計畫書不符，像是原要養虱目魚但後來改養吳郭魚，此情形仍有養殖事實，只是養殖物種轉換；或是場內設施配置不符等，但不代表沒有養殖。

漁業署表示，「待改善」樣態也包含無提供單據證明或養殖成效不佳等原因，已請地方政府勒令限期改善，期滿將安排複查檢視，會持續與地方政府共同合作，協助輔導案場落實養殖事實。

漁業署表示，為落實養殖為本，2023年訂定相關指引後，今年也蒐集各方意見於7月23日訂定4.0版本，供地方參考應用，並強化查核，也已預告法案，未來漁電共生案場都必須有產銷履歷或監控設備，做為養殖事實的查核工具，杜絕假養殖、真種電。

