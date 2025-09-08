全國優質東方美人茶評鑑 「特等獎」留桃園 締造3連霸紀錄

桃園龍潭文新製茶廠謝來英（右）勇奪「2025全國優質東方美人茶評鑑比賽」特等獎，8日頒獎典禮由兒子鍾承泰（左）代表領獎。（農業局提供）

2025/09/08 16:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府農業局今（8）日舉辦「2025全國優質東方美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，今年總計有來自桃園、新竹、苗栗、新北、南投、台中等地農友共391點參賽，由桃園龍潭文新製茶廠謝來英勇奪特等獎，也為桃園締造3連冠紀錄，特等獎東方美人1斤喊價40萬元。

市長張善政出席頒獎典禮表示，2023年、2024年由桃園尚好茗茶獲獎，今年由龍潭文新製茶廠拿下，桃園蟬聯3連霸佳績，感謝在地茶農用心付出，打響桃園優質農產名號，市府也會持續當農友後盾，積極推廣智慧茶園管理，並進行即時監測及災害預防，成立桃園智慧農耕團，解決茶產業從業人員短缺及高齡化等挑戰，也鼓勵獲獎農友再接再厲。

頒獎典禮後，張善政、農糧署北區分署副分署長黃怡仁、農業局長陳冠義、桃園市農會總幹事周宗維等人，在老師父呂禮臻指導下，重現古老的茶包裝技術，並品嘗東方美人茶的獨特風味。

農業局長陳冠義表示，此次評鑑，農業部茶及飲料作物改良場專家依茶品外觀、水色及香味進行評分，選出包括特等獎1名、頭等獎10名、貳等獎18名、三等獎31名等獎項，為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃茶葉分級包裝制度，在茶罐外加上代表安全認證的防偽封籤，農業局也規劃年底更換東方美人茶新包裝。

2025全國優質東方美人茶評鑑比賽8日舉行頒獎典禮，桃園龍潭文新製茶廠謝來英勇奪特等獎，由兒子鍾承泰（左5）代表領獎。（記者鄭淑婷攝）

桃園東方美人茶特有包裝，預計年底換新裝。（記者鄭淑婷攝）

