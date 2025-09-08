「雲豹級」閱讀小達人出爐 小五羅文妤看6000本書稱霸彰化縣

彰化縣竹塘國小五年級學生羅文妤，累計看了超過6000本書，成為全縣閱讀王，獲得縣長王惠美頒發獎狀與禮券。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說網路世代不看書？彰化縣竹塘國小五年級學生羅文妤平日最大嗜好就是閱讀，透過線上認證系統，累計看了超過6000本書，總積分突破1萬分，不只成為台灣雲豹級閱讀小達人，更稱霸全彰化縣。

教育處表示，縣府推動「讀步彰化．飛閱雲端」閱讀線上認證系統，讓小朋友不只是看書，看完書上網回答問題，透過閱讀來探索知識寶庫。今年共有14名學生達到「雲豹級」、也就是至少看完3000本書，總積分達到5000分以上。

其中，竹塘國小學生羅文妤以閱讀6000多本書、總積分突破1萬分，成為彰化縣的閱讀王；羅文妤非常喜歡看書，尤其在看完書後，也能持續上網回答問題來完成認證，不因為答錯或是不會回答就放棄。

今年共有14名閱讀小達人名列「雲豹級」，分別為羅文妤，鹿東許凱勛、許媜姝、粘恩瑀，洛津莊秉蓉，僑信張展維、江政寬、潘靜妍，永靖李允棠、洪紫瑄、許庭禎、高儷綝，湖東廖德翰，以及新港國小柯欣妤。縣府也加碼頒發禮券，「雲豹級」低年級生1000元、中年級1600元、高年級2000元，國中生3000元。

縣長王惠美表示，希望學生都可以培養閱讀習慣，在閱讀裡找到樂趣。新港國小校長施舜馨指出，要達到「雲豹級」認證非常不容易，不只要看書，還要線上通過答題，除了學校引導，家長的陪伴也是很大的關鍵。

彰化縣通過閱讀認證累計3000本的小達人共有14人。（記者劉曉欣攝）

