限額40人！高雄學生、原住民參加機車駕訓班免訓練費

高雄學生及原住民參加機車駕訓班免訓練費限額40人。（高雄區監理所提供）

2025/09/08 15:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所攜手高雄市公共汽車客運商業同業公會及3間駕訓班，補助在地學生及原住民參加機車駕訓班，免收訓練費，即日起限額40人，先搶先贏。

高雄區監理所為養成機車駕駛人遵守交通規則及防禦駕駛觀念，鼓勵民眾參加機車駕訓班，公路局核定訓練費2800元至3700元，高雄市公共汽車客運商業同業公會針對設籍高雄學生及原住民，參加機車駕訓班公益補助訓練費2000元。

請繼續往下閱讀...

高雄區監理所表示，優惠方案是補助戶籍設於高雄學生及原住民，駕訓班善盡企業社會責任，扣除交通部每人補助1300元，以及高雄市公共汽車客運商業同業公會疊加補助2000元，其餘訓練費用由駕訓班吸收，名額限定40人。

監理所指出，即日起到仁武區高雄駕訓班、阿蓮區大崗山駕訓班及橋頭區勁昌駕訓班，報名參加機車駕訓班，並取得駕照者，即可享有訓練費全額補助，但考照規費及駕照費需自付，要搶要快。

所長馮靜滿，近年來高雄機車交通事故雖有下降趨勢，但政府終極目標是0事故，希望民眾參加機車駕訓班，由機車騎乘防禦觀念開始培養，透過機車駕訓補助，鼓勵民眾在取得駕照前，加強對道路標誌及號誌認知，減少違規及降低事故風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法