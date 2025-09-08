16萬商務艙機票大獎9/30截止領取 中捷急尋6/9搭車的「黃帽旅客」

中捷乘車數破5千萬人次。（圖：市府提供）

2025/09/08 15:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線運量今年6月9日突破5000萬人次，中捷公司特地送出星宇航空「台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」，致贈第5000萬名旅客，但價值16萬的大獎領獎期限到9月30日截止，幸運兒至今未現身，中捷公司今再公布幸運兒乘車時穿著及特徵，籲6月9日下午自舊社站搭車到市政府站出站的「黃帽旅客」，儘速跟中捷連絡。

中捷公司指出，這名第5000萬幸運旅客身穿深色上衣、戴黃色帽子，手拉兩個行李箱，6月9日下午持一卡通電子票證（卡號：35000104351）自舊社站進站、2時45分由市政府站出站。

請繼續往下閱讀...

中捷指出，第5000萬名幸運旅客誕生後，因該旅客持有的是無記名的一卡通，沒有進一步連繫資料，只有票卡卡號，即透過發布新聞稿、臉書等管道提醒旅客檢查票卡卡號，但目前仍等不到幸運旅客聯繫領獎，因活動領獎期限到9月底截止，兌獎時間倒數計時中，剩不到1個月，若逾期未領，將依規定註銷資格。

中捷指出，第5000名旅客大獎是星宇航空「台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」，價值約16萬元，因錯過可惜，今天再度協尋，呼籲6月有搭乘中捷綠線的旅客趕快檢查卡號，請聯繫中捷客服專線（04）3706-3606或透過台中捷運臉書粉絲專頁私訊詢問，經確認身分後將立即安排領獎助實現專屬的「商務艙夢幻之旅」。

