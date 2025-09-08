熬夜讓身體變臭？網驚曝「身上飄出腐爛味」：真不是錯覺

經常熬夜會導致身體散發出「腐爛味？」引起網友討論。示意圖。（資料照）

2025/09/08 17:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人習慣熬夜追劇或打電動，但除了多出黑眼圈、精神變差之外，竟有人發現其實「體味」也跟著變重！一名網友分享，雖然自己每天都有洗澡、換衣服，但時常熬夜到凌晨2點，導致被身邊的友人提醒「身上有股怪味」，直到作息正常後才神奇消失，讓原PO驚訝直呼，「熬夜真的會讓人臭？」貼文曝光後，不少網友紛紛點頭「是真的」。

網友近日在Dcard發文說，最近身邊的人提醒他「身上有股怪味」，起初原PO以為是房間不通風、二氧化碳累積造成異味，但後來求助中醫後才得知，原來長期熬夜會影響到身體的新陳代謝，蛋白質在分解時所產生的「氨」是讓身體散發異味元凶，「後來嘗試晚上11點睡覺後，確實就沒有那種氣味了，奇怪的是我自己聞不到」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引起網友熱議，「我熬夜之後開始有狐臭，很臭那種，最近不熬夜真的沒了」、「一般來說是口臭，味道很明顯」、「前幾天才看到新聞在講『疲勞臭』，就是肝功能變弱、代謝異常造成的」、「熬夜算是比較好分辨的，嗅覺比較敏感的人，還可以聞出一些身體狀況從感冒到帕金森氏症都會有些味道，甚至情緒都有些味道」。

另外，有不少網友認為，「熬夜不僅會讓排泄物氣味加重，口腔也會有明顯的異味，但每個人熬夜後排放的氣味不同，可能是體質問題」、「熬夜熬得很誇張，還有生病的人，或是身體很累的人，聞起來真的超臭的」、「早睡真的是保健身體最省成本的方法，熬夜不止影響到各器官的運作功能，長期下來皮膚變超差沒光澤跟精神狀態不佳就差很多」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法