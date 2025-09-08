台南西市場再升級 立委爭取電力增設、重現歷史廊道

台南西市場見證百年庶民生活與城市發展，透過整建重現古蹟風華。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕超過百年歷史的台南西市場，是老台南人共同記憶中的地標，經多年修復改造日前重新開幕，吸引大批遊客造訪，成為一大亮點！立委陳亭妃今再爭取電力增設，以提升整體電力安全與營運環境，並設歷史廊道。

陳亭妃今偕同台南市議員陳怡珍、經濟部商業署副署長陳秘順、台南市財稅局長李建賢、經發局長張婷媛，及台電台南區電務副處長徐立基，再度來到西市場會勘，針對店家反映的問題協助提出解方。

陳亭妃指出，因應市場用電需求，台電須協助增設電力設備，以提升整體電力安全與營運環境；此外，西市場在1933年設置布莊，時稱「淺草商場」，如何重現歷史是重要的課題。她說，利用周邊空間建構歷史廊道，晚上可化身歷史光廊，還可用以連接正興街擴張西市場動線，同時營造更完善寬廣的消費環境，讓西市場真正成為台南文化與經濟的重要象徵。

陳亭妃表示，建築物如同人一樣會隨時代老化，需持續修繕與升級；西市場不僅是台南重要的歷史文化資產，更承載許多在地民眾與遊客的共同回憶，因此必須讓西市場以最佳狀態迎接每位訪客，呼籲政府積極維護，讓西市場長久屹立。

李建賢說，「西門商場環境再造計畫第二期統包工程」將於9月發包，規劃整合商場內原有照明、管線、消防指示燈，及增設監視系統等，另就破損地坪重新鋪設，盼透過工程改善商場基礎設施，並規劃於東側廊道設置歷史脈絡展示空間。

針對近日有民眾關注，西市場古蹟與西門商場間的緊急逃生通道疑似遭封鎖，恐影響安全且涉及違法。市場處指出，經查目前通道並無封鎖，且商場與古蹟可獨立出入；未來規劃不僅著眼於通道暢通與安全，更將朝向「歷史廊道」方向發展，包含清楚指標、夜間照明與環境改造，讓古蹟市場與商場能夠融合周邊街區，成為兼具文化價值與公共安全的生活空間。

立委陳亭妃會同相關單位現勘，爭取台南西市場電力增設、重現歷史廊道。（陳亭妃服務處提供）

