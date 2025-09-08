為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新增6班 教室不足！頭份建國國中小木屋風格組合屋「開箱」

    新增6班教室空間不足，頭份建國國中小木屋風格組合屋開箱。（記者蔡政珉攝）

    新增6班教室空間不足，頭份建國國中小木屋風格組合屋開箱。（記者蔡政珉攝）

    2025/09/08 15:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕人口高居苗栗縣之冠的頭份市，除了頭份國中校舍不足，新建教學大樓，同樣位於頭份市市區的建國國中，因新學期增加6班，既有教室已經「爆滿」不足以提供學生上課空間，只好向苗栗縣政府求援、爭取約770萬經費補助，先蓋組合屋和貨櫃屋應對，今天舉辦「新教室開箱」，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、副議長張淑芬出席開箱儀式，建國國中校長方麗萍說，作為教室使用的組合屋採用小木屋風格，提供學生優質教學環境。

    鍾東錦先肯定縣府教育處和校方盡速完成組合屋教室提供學生上課空間。不過，鍾東錦指出，組合屋非長遠之計，已指示教育處每年盤點新生人數和教室數量，以便規劃和因應。

    方麗萍說，建國國中已經連續兩個新學年度增班，114學年度增加6班、180名學生，既有校舍空間已經不足以應付，只好先透過組合屋、貨櫃屋方式度過。方麗萍指出，「應急」設置的4間組合屋中，2間作為一般教室，另2間則是分科分組教室；另外興建3間貨櫃屋則因學校資源回收室、體育器材室已經打掉作為一般教室，作為補足原有資源回收室與體育器材室空間。

    頭份市頭份國中、建國國中陸續出現教室空間不足，與縣內其他以農業為主鄉鎮，招生難度高，也形成強烈對比，更讓苗北雙子城頭份市、竹南鎮受益於竹科竹南園區狀況更顯著。

    新增6班教室空間不足，頭份建國國中小木屋風格組合屋開箱。（記者蔡政珉攝）

    新增6班教室空間不足，頭份建國國中小木屋風格組合屋開箱。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播