    首頁　>　生活

    躲智慧停車柱？宜市路邊停車「停一半」惹議 最高罰1200元

    宜蘭市宜興路智慧停車格，被拍到「停一半」畫面，引發網友熱議。（圖翻攝自Threads）

    宜蘭市宜興路智慧停車格，被拍到「停一半」畫面，引發網友熱議。（圖翻攝自Threads）

    2025/09/08 15:33

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市宜興路旁的智慧停車格，被人目擊有輛白色豐田轎車一半車身停在車格外，外界質疑想規避智慧停車柱感應省下停車費，畫面曝光後，網友嘲諷「又一個有錢買車沒錢停車的」。宜蘭縣政府今天（8日）回應，這種情形最高可處1200元罰鍰。

    目擊者拍下宜蘭市宜興路上轎車「停一半」畫面後，以「白色豐田車主直接演示了智慧車位的省錢停車法」為題，在社群網站Threads貼文，照片中的轎車，有一半車身停在車格外，看起來相當突兀，網友留言回應，「直接檢舉，吃2張單」、「可以檢舉，不想付停車費，讓他付更貴的」。

    媒體赴現場採訪，經過實測，發現這種停法，智慧停車柱有時候沒有感應，部分車主恐鑽此漏洞停霸王車。宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，調閱宜蘭市宜興路智慧停車格資料，沒有查到「停一半」的轎車停車資料，可能智慧停車柱沒有感應到車牌，也不排除停車未滿10分鐘不用計費。

    縣府交通處將請廠商檢討停車格智慧停車柱判別範圍，避免誤判，影響民眾權利，如果車輛若未依規定停妥，警方可依違反道路交通管理處罰條例製單告發，處600元以上1200元以下罰鍰。

    圖
    圖
