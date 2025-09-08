為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    業者申請後龍南龍里設資收場 苗縣府會勘、上百里民抗議

    業者於後龍南龍申設資收場，里民不滿前往抗議。（黃三豪提供）

    2025/09/08 15:34

    2025/09/08 15:34

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有業者向苗栗縣政府環保局申請於後龍鎮南龍里一處農地設置資源回收場，因土地位於都市計畫區內正辦理用地變更，苗縣府相關主管機關今天下午前往現場會勘，約上百名里民前往抗議，認為會影響周遭環境，提出反對設置資源回收場訴求。

    苗縣府環保局表示，業者今辦理都市土地容許使用程序，等到相關程序完成後環保局才會受理業者設置資源回收場申請，環保局會嚴格審核、把關。至於業者申請設置資收場為回收廢鐵、廢鋁、廢紙容器、廢塑膠與廢玻璃等。

    後龍鎮長謝清輝認為，該處農地旁為住宅區，若設置資源回收場會影響居民生活品質，加上附近仍有農民栽種稻米，也疑慮農田是否受資源回收場影響。

    南龍里前里長黃三豪說，南龍里屬於後龍鎮街區，縣府主管機關不應該核准在後龍街上設置資源回收場，且比鄰回收場要申請設置的地點旁住戶多，里民也不歡迎業者進駐南龍里，不然會嚴重影響居民生活品質，他認為在後龍鎮熱鬧街上設置資源回收場讓人匪夷所思。

    不少里民也聚在一起，表達不歡迎業者的訴求，並拉起寫著「反對廢棄物入保護區農田」、「抗議都市計畫區受污染」白布條高喊「反對到底」!

    業者於後龍南龍申設資收場，里民不滿前往抗議。（黃三豪提供）

    業者於後龍南龍申設資收場，里民不滿前往抗議。（黃三豪提供）

