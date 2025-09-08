為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    午後雷陣雨來了！全台注意大雨 恐一路下到晚上

    雷達回波圖。（取自中央氣象署官網）

    雷達回波圖。（取自中央氣象署官網）

    2025/09/08 15:17

    〔記者林志怡／台北報導〕今日受到水氣增加影響，各地容易有午後雷陣雨發展，下午3時前，大台北與宜蘭、桃園交界處已有明顯的回波訊號出現，並陸續有密集閃電發生；另東南部山區也有明顯的回波與閃電訊號出現。中央氣象署預報員張承傳提醒，今日午後各地都容易出現較大雨勢，且可能一路持續到晚間。

    張承傳說明，今日受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部午後短暫雷陣雨，大台北地區、各地山區有大雨發生機率，下雨時間可能比較久，入夜後中部以北可能持續有零星短暫陣雨。

    根據中央氣象署觀測資料，今日下午2時40分，大台北與宜蘭、桃園交界已有對流出現，並有密集閃電發生，另東南部山區也陸續有閃電訊號出現。

    中央氣象署亦在稍早發布大雨特報，提醒新竹至南投、嘉義、高雄、宜蘭山區及花蓮、台東地區民眾注意局部大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

    張承傳也提醒，由於今日水氣較多，各地都容易有較大雨勢出現，尤其山區要特別防範。

    色調強化天氣雲圖。（取自中央氣象署官網）

    色調強化天氣雲圖。（取自中央氣象署官網）

    即時閃電。（取自中央氣象署官網）

    即時閃電。（取自中央氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播