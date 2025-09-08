午後雷陣雨來了！全台注意大雨 恐一路下到晚上

雷達回波圖。（取自中央氣象署官網）

2025/09/08 15:17

〔記者林志怡／台北報導〕今日受到水氣增加影響，各地容易有午後雷陣雨發展，下午3時前，大台北與宜蘭、桃園交界處已有明顯的回波訊號出現，並陸續有密集閃電發生；另東南部山區也有明顯的回波與閃電訊號出現。中央氣象署預報員張承傳提醒，今日午後各地都容易出現較大雨勢，且可能一路持續到晚間。

張承傳說明，今日受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部午後短暫雷陣雨，大台北地區、各地山區有大雨發生機率，下雨時間可能比較久，入夜後中部以北可能持續有零星短暫陣雨。

根據中央氣象署觀測資料，今日下午2時40分，大台北與宜蘭、桃園交界已有對流出現，並有密集閃電發生，另東南部山區也陸續有閃電訊號出現。

中央氣象署亦在稍早發布大雨特報，提醒新竹至南投、嘉義、高雄、宜蘭山區及花蓮、台東地區民眾注意局部大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

張承傳也提醒，由於今日水氣較多，各地都容易有較大雨勢出現，尤其山區要特別防範。

色調強化天氣雲圖。（取自中央氣象署官網）

即時閃電。（取自中央氣象署官網）

