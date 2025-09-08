為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025台北餐廳週開跑 百間餐飲推限定套餐 填問卷抽機票

    台北市副市長林奕華表示，市府持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，共同舉辦「2025台北餐廳週」活動，推廣精緻美食。（記者蔡愷恆攝）

    台北市副市長林奕華表示，市府持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，共同舉辦「2025台北餐廳週」活動，推廣精緻美食。（記者蔡愷恆攝）

    2025/09/08 15:43

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市商業處今年持續以「2025台北國際美食節」為主題，繼「漢堡嘉年華」後，今（8日）至30日推出「台北餐廳週」，邀請139家精緻餐飲、其中有20家為米其林餐廳。2025台北餐廳週攜手超過百間餐廳，活動期間訂位並註明「台北餐廳週」即贈小點、消費折扣與1200元活動限定套餐，用餐後填寫回饋問卷還可以抽長榮航空亞洲不限航點來回機票。今年也新推出台北20間米其林星級精緻餐飲品牌「Define Taipei」，由主廚特別設計推出2600元台北城市意象套餐。

    今台北市商業處辦理「2025風味文化年會」，為台北餐廳週揭開序幕。台北市副市長林奕華出席表示，台北市政府今年持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，共同舉辦「2025台北餐廳週」活動，推廣台北精緻美食。林奕華說，今年首度以「Define Taipei」做為概念發想，邀請主廚論述「什麼是台北的精緻餐飲」，讓世界用味覺理解台北、品味台北，讓大家一起將台北美食名片推廣出去。

    這次活動，第一次推出2600元的「Define Taipei」台北城市意象套餐，另也有1200元優惠套餐與限時限量的專屬優惠，至餐廳消費後填寫問卷即可抽長榮機票。即日起，於訂位系統備註參與「2025台北餐廳週」，在活動期間前往合作餐廳用餐，即可獲得優惠。另外，只要於「台灣大哥大」指定合作餐廳出示台灣大哥大APP，現場立刻享有額外優惠；「FunNow」合作餐廳亦提供多款優惠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播