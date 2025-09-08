2025台北餐廳週開跑 百間餐飲推限定套餐 填問卷抽機票

台北市副市長林奕華表示，市府持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，共同舉辦「2025台北餐廳週」活動，推廣精緻美食。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/08 15:43

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市商業處今年持續以「2025台北國際美食節」為主題，繼「漢堡嘉年華」後，今（8日）至30日推出「台北餐廳週」，邀請139家精緻餐飲、其中有20家為米其林餐廳。2025台北餐廳週攜手超過百間餐廳，活動期間訂位並註明「台北餐廳週」即贈小點、消費折扣與1200元活動限定套餐，用餐後填寫回饋問卷還可以抽長榮航空亞洲不限航點來回機票。今年也新推出台北20間米其林星級精緻餐飲品牌「Define Taipei」，由主廚特別設計推出2600元台北城市意象套餐。

今台北市商業處辦理「2025風味文化年會」，為台北餐廳週揭開序幕。台北市副市長林奕華出席表示，台北市政府今年持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，共同舉辦「2025台北餐廳週」活動，推廣台北精緻美食。林奕華說，今年首度以「Define Taipei」做為概念發想，邀請主廚論述「什麼是台北的精緻餐飲」，讓世界用味覺理解台北、品味台北，讓大家一起將台北美食名片推廣出去。

這次活動，第一次推出2600元的「Define Taipei」台北城市意象套餐，另也有1200元優惠套餐與限時限量的專屬優惠，至餐廳消費後填寫問卷即可抽長榮機票。即日起，於訂位系統備註參與「2025台北餐廳週」，在活動期間前往合作餐廳用餐，即可獲得優惠。另外，只要於「台灣大哥大」指定合作餐廳出示台灣大哥大APP，現場立刻享有額外優惠；「FunNow」合作餐廳亦提供多款優惠。

