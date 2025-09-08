丹納絲颱風災後重建 嘉義縣擴大補助及延長期限

丹娜絲颱風造成許多民宅屋頂破損。（記者林宜樟攝）

2025/09/08 15:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因應7月丹娜絲颱風及728豪雨造成嚴重災情，行政院前進指揮所宣布新增3項擴大補助措施，嘉義縣政府表示，配合推動，將擴大照顧對象、加碼修繕獎勵，並針對受損嚴重弱勢戶提供生活支持金，盼減輕民眾負擔，盡快恢復正常生活。

縣府經濟發展處表示，3大新措施可加碼照顧受災戶，「擴大復原慰助金，一般戶也適用」，針對屋頂、牆面等受損面積未達20平方公尺的受災戶，除了原本已可請領最高1.5萬元的弱勢戶外，進一步將補助範圍擴大至一般戶，每戶可獲得最高1萬元的復原慰助金。

「啟動第二波媒合修繕簽約獎勵」部分，考量民眾因民俗考量或其他因素尚未完成修繕簽約，前進指揮所延長修繕獎勵期限，只要在中秋節（10月6日）前完成媒合修繕簽約，完工時即可獲得1.5萬元的工程尾款獎勵金，鼓勵尚未簽約者儘速完成程序。

「災後修繕或拆除期限延長」部分，弱勢戶自行修繕者，應在今年10月31日前向所在地公所申請完工補助金，依慰助金補助標準加發給5萬元或10萬元； 一般戶或弱勢戶如申請政府代為拆除，其完成拆除期限延長至10月31日。

縣府說明，風災後行政院已預撥8億元給嘉義縣，縣府將依指揮官指示加快審核與撥款流程，確保民眾儘早獲得協助，尚未申請的居民請儘速向各鄉鎮市公所提出申請，如有疑問可至嘉義縣政府官網首頁「丹娜絲颱風災後補助專區」查詢。

