丹丹漢堡9/12起調漲！調整品項一次看

丹丹漢堡台南安平店。（資料照）

2025/09/08 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「速食南霸天」丹丹漢堡宣布，因應原物料、人工及營運成本攀升，將自9月12日起調整售價，平均漲幅約2.4％，並新增多款組合餐，同時也有部分品項降價或停售。

丹丹漢堡安平店今（8）日在臉書發文表示，本次調整主要是為維持餐點品質與供應穩定，強調所有公告或活動都是全門市同步進行，並宣布自10月1日起，員工時薪將調高至200元起。

在餐點部分，定食餐有7套調升5元，6號餐反降4元到99元，並新增4套新組合；早安餐則有4套調漲3元，另推出2套新組合。飲料平均調升3元，部分單點漲幅介於2至3元之間。不過，也有5項單點維持原價。

此外，丹丹漢堡還推出全新「呷飽餐」及多款「美味丹點」，如經典排骨酥、蘑菇雞肉可樂餅等。另一方面，共有11項品項將停售，包括大碗豪爽餐、排骨酥肉焿麵、金桔檸檬氣泡飲與多款熱飲。

丹丹漢堡114/9/12（五）起，價格調整如下：

◆【定食餐】平均調幅約2.4％。

◊「１套降價」6號餐降4元為99元。

◊「４套新組合」2號餐119元、3號餐109元、11號餐89元、12號餐99元。

◊「７套調升5元」1號餐109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元 。

◊「加購薯調升3元」加購地瓜薯條26、加購紅醬波浪薯39。

◆【早安餐】

◊「２套新組合」早1：65元、早2：75元。

◊「４套調升3元」早3早4：53元、早5早6：46元。

◆【新推出－呷飽餐（4件組）】多一口的飽足4件來滿足

◊「13號餐129元」烤醬雞堡+玉米濃湯+無骨雞塊5入+29元飲料。

◊「14號餐139元」經典排骨酥+鮮酥雞肉焿+脆皮炸雞+29元飲料。

◊「15號餐129元」黃金鮮酥雞+排骨酥肉焿+香酥米糕+29元飲料。

◊「16號餐139元」經典排骨酥+排骨酥肉焿+香檸吉司豬排堡+29元飲料。

◆【新推出-美味丹點】

◊「經典排骨酥45、排骨酥肉焿42、蘑菇雞肉可樂餅2入49、台灣烏龍（中）29、熱桂花烏龍29、熱美式咖啡29」。

◆【美味丹點】

◊「飲料調升3元」。

◊「5項單點價格不變」烤醬雞堡47、香檸吉司豬排堡59、無骨雞塊9入78、麻糬棒5入29、台灣烏龍（大）34。

◊「6項單點調升2元」火腿蛋/肉鬆蛋三明治30、無骨雞塊5入49、黃金鮮酥雞49、香酥米糕35、超長熱狗29。

◊「9項單點調升3元」地瓜薯條31、紅醬波浪薯44、玉米濃湯29、麻辣麵線焿48、赤肉麵線焿42、五穀瘦肉粥42、鮮酥雞肉焿42、鮮脆雞腿堡69、脆皮炸雞（腿、塊）51。

◆【停售】

◊「大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力」。

丹丹漢堡餐點9/12起價格調整公告。（擷取自丹丹漢堡安平店/臉書）

