雲林百大亮點票選出爐 造訪有驚喜

雲林縣百大亮點票選結果出爐。（記者黃淑莉攝）

2025/09/08 15:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林100亮點票選結果出爐，除選出20鄉鎮市境內前5名景點，還選出全縣10處最具人氣亮點，縣府文化觀光處長陳璧君今（8）日宣布，入選百大亮點的店家與旅宿，即日起共同釋出專屬優惠，另縣府也推出「鄉鎮主打星」遊客只要到指定景點打卡即可兌換在地特色禮包。

文觀處表示，這次票選活動是開放全民參與，有258個投票亮點，總投票數12萬8501票，票選結果顯示，自然生態、歷史古蹟與農業體驗景點最受青睞，旅客對雲林文化觀光深度探索與自然療癒體驗的高度興趣。

文觀處說，票選結果各鄉鎮最具人氣亮點有，斗六膨鼠森林公園、斗南舊分局榕苑古蹟餐飲、大埤酸菜文化館、古坑劍湖山世界主題樂園、林內教芋部、莿桐綠金蕃茄南瓜農場、西螺福興宮、二崙故事屋、崙背千巧谷牛樂園牧場。

虎尾堀頭28落羽松秘境、土庫驛可可莊園、元長鹿北社區發展協會、褒忠五年千歲公園、東勢鄉鐵馬道、麥寮月光下友善農場、台西海口故事屋、四湖三條崙海清宮、口湖遊客中心、水林古厝拾憶棧、北港朝天宮。

陳璧君表示，即日起至11月30日推出「雲遊百景，處處有驚喜」活動，由入選百大亮點之店家與旅宿等，共同釋出亮點專屬優惠；另9月30日至明年2月10日每周再加碼推出「鄉鎮主打星」活動，只要到指定景點完成打卡，即可兌換在地特色禮包。

雲林縣長張麗善指出，這幾年雲林發展觀光及商圈經濟，2019年推出遊雲林抽獎活動，今年上半年累積近18萬筆發票，消費金額逾1.8億元，下半年獎項加碼，期盼透過百大亮點，吸引更多民眾來雲林旅遊消費。

遊雲林消費抽獎月月抽外，年底壓軸抽百萬名車。（記者黃淑莉攝）

