環團批民間環工背景環委人數創新高 彭啓明：與歷屆相比並無不同

環境部環境影響評估審查委員會第2屆委員名單。（環境部提供）

2025/09/08 14:54

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部第2屆環評委員名單1日出爐，引發環團強烈反彈，抨擊此屆工程環工專家集權獨大；對此，環境部長彭啓明回應，名單中審視委員專長領域以現職單位進行分類，此屆環評委員現任職於環工科系人數為7人，與歷屆相比並無不同，並強調，單一委員會名單難以涵蓋所有專業面向，為此實務上也多次彈性加邀1至3位外部專家學者參與，絕對是專業獨立審查。

環境部表示，今年6月中下旬公開接受各界推薦，共計48個單位提出推薦，累計受推薦人次102次（含重複推薦），實際被推薦人選76人（含環保團體推薦4人）；經遴選委員會遴選後的候選名單為生活環境21位、自然環境15位、社會環境6位，依「環境部環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，由主任委員（環境部長）就具有環評相關學術專長及實務經驗的專學學者中遴聘。

環境部說明，環工領域屬生活環境範疇，涵蓋空氣品質、噪音、振動、水資源、廢棄物與資源循環、土壤與地下水、關注性化學物質及健康風險評估等多項子領域，專業分工細緻且與民生密切相關；此次名單中審視委員專長領域以現職單位進行分類，涵蓋生活、自然及社會3大環境面向，分別為8、4、2人，其中現任職於環工（環科、環安）科系人數是為7人，如僅就委員學歷進行分類，有失偏頗。

彭啓明表示，此屆環評委員現任職於環工（環科、環安）科系人數為7人，與歷屆相比並無不同，同時性別比例依行政院要求應大於40%、改聘席次不得少於二分之一，及必須由遴選委員會遴選後的候選名單中核定聘任，最後勾選時的確是相當困難的決定；環評委員由各界推薦經遴選委員遴選出名單，各界推薦人選本就較多環工背景，經遴選後亦是如此，此次環保團體推薦4人，盼未來能踴躍推薦。

另，針對環團指此屆環評委員缺乏醫療、公衛領域；環境部回應，雲林科技大學教授江鴻龍過去於中國醫藥大學公共衛生學院任教14.5年，擔任過健康風險管理系系主任，研究領域也與健康風險評估相關。

彭啓明指出，目前環評工作和過去已不相同，必須著重跨領域整合，單一委員會名單難以涵蓋所有專業面向，為此實務上於專案小組初審或審查會議，多次彈性加邀1至3位外部專家學者參與，如醫療、公衛、氣候、生態等領域，並配合行政院推動的平行作業機制，於涵蓋都市計畫、土地徵收、野生動物保育或文化資產等議題時，邀請相關主管機關出席會議提供專責意見。

彭啓明強調，針對各個個案審查時，在初審或審查會議，環境部多邀請各領域專家，同時相關部會均會提供意見；環評是專業獨立審查，遴選過程已落實利益揭露與迴避規範，要求所有環評委員填具揭露表，並嚴格執行委員利益迴避制度，且是經由專案小組初審丶大會討論合議作出決議，絕不是集權獨斷。

彭啓明說，「環評的精神即『我雖不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利』，針對環團意見，仍尊重也請環團尊重本部環評委員專業審查能力，不要先有成見未審先判。愛護環境守護地球的心，我和大家都一樣，不管在任何崗位上，我都會努力捍衛，也會尊重每個人的意見表達。」同時，在全球各種國際環境會議或國際合作，也不會放棄任何為台灣發聲的任何機會。

環境部表示，「環評總體檢專案」已進入第2階段，將於11月邀集專家學者與主管機關檢視可行性，期望透過多方對話推出兼顧實務與回應期待的可行方案。

近4屆環評委員會3大領域人數。（環境部提供）

