為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水豚君出沒安平！超療癒「卡比胖拉」 9/13降落台南漁人碼頭

    南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動。（記者王姝琇攝）

    南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動。（記者王姝琇攝）

    2025/09/08 14:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，現場有50隻迷你胖水豚紙雕、大型氣偶，搭配夜間燈光秀、限定快閃店，鄰近的「安平出張所」還有水豚可以擼！

    治癒系天王「卡比胖拉」即將強勢佔領安平漁人碼頭！觀旅局安排大型卡比胖拉氣偶登陸安平港，緊鄰藝術裝置作品《大魚的祝福》，活動日期更是橫跨3連假－教師節、中秋節及雙十國慶。觀光旅遊局今日在粉專「台南旅遊」公布活動，除了打卡主視覺－大型氣偶和50隻迷你胖水豚紙雕，還有定時展演絢麗燈光秀，並祭出期間限定快閃店，及假日觀光市集。

    此外，鄰近還有2隻「真的」水豚君出沒在「安平出張所（原夕遊出張所）」，安平出張所源自於日治時期的鹽務管理機構，1922年台灣總督府專賣局在安平設立「安平出張所」，見證百年鹽業歷史，於1927年建成。現在販售特色商品12花神誕生鹽御守、魔法水晶瓶DIY、在地特色伴手禮及，12花神四季漢方花草茶、輕食咖啡飲品等，館內還有2隻可愛的水豚君鹽工。

    南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動。（記者王姝琇攝）

    南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動。（記者王姝琇攝）

    治癒系天王水豚君也出沒在「安平出張所」。（安平出張所提供）

    治癒系天王水豚君也出沒在「安平出張所」。（安平出張所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播