水豚君出沒安平！超療癒「卡比胖拉」 9/13降落台南漁人碼頭

南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動。（記者王姝琇攝）

2025/09/08 14:47

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局將於9月13日10至19日在安平漁人碼頭舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，現場有50隻迷你胖水豚紙雕、大型氣偶，搭配夜間燈光秀、限定快閃店，鄰近的「安平出張所」還有水豚可以擼！

治癒系天王「卡比胖拉」即將強勢佔領安平漁人碼頭！觀旅局安排大型卡比胖拉氣偶登陸安平港，緊鄰藝術裝置作品《大魚的祝福》，活動日期更是橫跨3連假－教師節、中秋節及雙十國慶。觀光旅遊局今日在粉專「台南旅遊」公布活動，除了打卡主視覺－大型氣偶和50隻迷你胖水豚紙雕，還有定時展演絢麗燈光秀，並祭出期間限定快閃店，及假日觀光市集。

此外，鄰近還有2隻「真的」水豚君出沒在「安平出張所（原夕遊出張所）」，安平出張所源自於日治時期的鹽務管理機構，1922年台灣總督府專賣局在安平設立「安平出張所」，見證百年鹽業歷史，於1927年建成。現在販售特色商品12花神誕生鹽御守、魔法水晶瓶DIY、在地特色伴手禮及，12花神四季漢方花草茶、輕食咖啡飲品等，館內還有2隻可愛的水豚君鹽工。

治癒系天王水豚君也出沒在「安平出張所」。（安平出張所提供）

