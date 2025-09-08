打破學術高牆！ 教育部USR博覽會展121大學接地氣成果

教育部舉辦USR博覽會，全國121所大學參與，讓民眾更了解大學如何接地氣。圖為暨南國際大學水沙連創新教育行動聯盟USR成果。（取自活動官網）

2025/09/08 14:36

〔記者林曉雲／台北報導〕打破學術高牆接地氣，教育部推動大學社會責任（USR）實踐計畫，鼓勵大學師生回應在地需求並提供協助，今（2025）年集結全國121所大專校院、257件USR計畫，將於9月12日至13日在台北花博舉辦博覽會，以跨世代及跨地域的行動，強調大專校院從校園走入社會場域，與在地社區及跨世代民眾並肩同行，呈現永續實踐的多元樣貌。

教育部技職司科長鄭淑真說明，教育部自2018年起推動大學社會責任（University Social Responsibility，USR）實踐計畫，今年已邁入第8年、第4期（2025至2027年）計畫，以協助地方永續共好的政策理念，累積補助445校次、945件計畫，鼓勵大學師生走進真實社會，藉由回應地方需求，培育出具新思維又接地氣的人才。

活動展區規劃包括166件USR計畫團隊的展示攤位及91件海報展示，聚焦在地關懷、環境永續、產業鏈結與經濟永續、健康促進與食品安全、文化永續及其他社會實踐等6大議題，例如國立台灣大學分享「社區尺度之環境舒適度健檢與在地氣候行動：科學社會溝通作為方法」，國立暨南國際大學分享「Walk Tall：戶外教育學習生態系統創新PLUS計畫」及「水沙連創新教育行動聯盟：從韌性到永續，既國際也在地」，輔仁大學「打造新莊協力永續網絡：惜食經濟、地方文化誌、NPO網絡的再生」等等。

此外，活動首日規劃「USR X ESG Demo Day｜ESG解方實驗室」，邀請10組USR計畫團隊，以7分鐘快狠準簡報，拋出最真切的解方與合作邀請，是一場直接面對企業、投資人與NGO的跨界實驗，在環境、社會、治理的各種挑戰中，點燃共同解題的契機；次日則邀請日本與越南的青年女性行動者，分享「零廢棄設計」與「社區共創」的跨國實踐經驗，透過國際對話，讓USR不僅深耕在地，更與全球永續行動接軌。

教育部舉辦USR博覽會，全國121所大學參與，讓民眾更了解大學如何接地氣。圖為輔仁大學打造新莊永續協力網絡USR成果。（取自活動官網）

