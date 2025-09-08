高風險駕駛重新考照課程費調漲3至4成 最快年底上路

高風險駕駛重新考照課程費用，交通部預告修正調漲，最快年底上路。 （記者蔡昀容攝）

2025/09/08 14:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部預告修正「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」第8條附表草案，調升高風險駕駛重新考領駕照的課程費用，機車課程從1800元調漲至2400元、汽車課程從2500元調漲至3600元，分別調漲3成3、4成4。若法制作業順利，最快年底上路。

公共運輸及監理司專委趙晉緯說明，肇事致人受傷、重傷、死亡，而被吊銷駕照的高風險駕駛，嚴重者會被處分「終身不得考領駕駛執照」，不過多年前大法官釋憲，認為應給予駕駛改過自新機會，因此立法院訂定道路交通管理處罰條例67-1條，作為解套方案。

道交處罰條例67-1條規定，肇事致人受傷、重傷或死亡，或因其他案件樣態，而被吊銷駕照者，吊銷處分分別超過8年、10年、12年、6年者，期間未有交通違規，即可重新考領駕照，但前期僅能考取效期1年的短期駕照，連續6年未被吊扣或吊銷駕照處分，才可領取效期至75歲的一般駕照。

而據「受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗辦法」，重新考照課程包括安全駕駛道德、道路交通法令、安全防禦駕駛、肇事預防與處理、車輛保養，機車課程時數12小時，原費用1800元，預計修正調漲為2400元；汽車課程時數18小時，原費用2500元，預計修正調漲為3600元；其他公路主管機關指定者另計。

趙晉緯表示，受終身不得考領駕駛執照處分的高風險駕駛，平均每年約近100人重新考照，汽車約佔9成，機車約佔1成。現行收費表於2006年訂定，18年來未調整，考量歷經多次基本工資調漲及物價調升，因此預告修正收費標準，明起60天為預告期，期間若無相關意見，將進入法制作業，若作業順利，最快年底上路。

