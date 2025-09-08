板橋江子翠分館推「好書大家讀」書展 借書還可享商家優惠

新北市立圖書館板橋江子翠分館即日起至30日舉辦「好書大家讀」開學趣書展，精選百本優良讀物，陪伴孩子與家長以閱讀迎接新學期。（記者羅國嘉攝）

2025/09/08 14:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕為幫助孩子在新學期順利收心，新北市立圖書館板橋江子翠分館即日起至30日舉辦「好書大家讀」開學趣書展，精選百本優良讀物，陪伴孩子與家長以閱讀迎接新學期。同時攜手在地20家商家推出借書優惠，只要借閱10本書，即可享有消費折扣，涵蓋早餐店、咖啡館、麵食館、藥局、運動中心、寵物店等多元店家。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，閱讀是孩子收心的重要一步，此次書展除提供「文學讀物組」、「知識性讀物組」及「圖畫書及幼兒讀物組」三大類年度最佳少年兒童優良讀物外，也與市府教育局合作推出「校園行動書箱巡迴服務」。其中「校園Chill書箱」針對國高中學生，提供跨領域主題選書；「班級閱讀書箱」則供國中小班級共讀；「多元閱讀書箱」提供新住民學生與家庭多語系圖書；另有「幼兒閱讀書箱」送至公立幼兒園，協助養成早期閱讀習慣。

請繼續往下閱讀...

吳佳珊說，此次活動不僅讓親子在書展中挑選適合的優良讀物，還能透過借閱參與在地商家的優惠，從買麵包、喝咖啡到寵物洗澡都能享折扣。圖書館希望藉此鼓勵市民走進圖書館，以閱讀連結生活，培養終身學習的習慣。更多活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢或電洽（02）2253-4412。

新北市立圖書館板橋江子翠分館即日起至30日舉辦「好書大家讀」開學趣書展，精選百本優良讀物，陪伴孩子與家長以閱讀迎接新學期。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館長吳佳珊表示，閱讀是孩子收心的重要一步，此次書展除提供「文學讀物組」、「知識性讀物組」及「圖畫書及幼兒讀物組」三大類年度最佳少年兒童優良讀物外，也與市府教育局合作推出「校園行動書箱巡迴服務」。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法