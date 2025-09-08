為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹縣新埔老永昌碾米廠今天封櫃 「雪山米」正式進軍日本

    新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠「雪山米」今天封櫃風光外銷日本。（記者黃美珠攝）

    2025/09/08 14:01

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠6年前曾寫下全台首例外銷日本白米最大量紀錄，今年再次拿下500公噸白米訂單，今天在農糧署北區分署長林傳琦、縣府農業處長傅琦媺等見證下，再次把老永昌的「雪山米」封櫃、啟動運往日本！意味在農糧署稻米產銷契作集團產區政策輔導下，新竹縣的米在國際上越來越發光。

    林傳琦說，老永昌是國內重點輔導的糧食業者，近2年中央一直力推稻米產銷契作集團產區政策，以使台灣稻米品質更有競爭力。

    去年全國共有84處、3.53萬公頃屬於集團產區，新竹縣499公頃中，老永昌佔176公頃。今年全國114處、3.89萬公頃，新竹縣成長到1275公頃，老永昌就佔了一半、670公頃，稱得上是重要標竿。

    老永昌碾米廠執行長劉柏良說，他們的「雪山米」全程有產銷履歷。契作來自新埔、芎林、關西、竹東、以及湖口產區，國內供應北北基、新竹、以及台中學生營養午餐；或是竹科企業、連鎖餐廳團膳用米，年供量約3000噸。每年外銷1、2000噸的白米，除進軍日、韓、中這些以米食為主國家，也鎖定大洋洲、美國、新加坡等地。

    這次通過了632項的農藥檢驗，成功拿到日方500噸的白米訂單，代表新竹縣的稻米農藥使用量越來越安全且符合標準，甚至有機、有機轉型期還已完全沒用農藥、且全採有機肥耕種，這讓新竹縣未來可望成為有機農業大縣。

    新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠執行長劉柏良說，2019年，他們就曾創下台灣外銷白米最大量的紀錄。（記者黃美珠攝）

    農糧署北區分署長林傳琦說，老永昌致力打造優質台灣米的努力是業界標竿。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠「雪山米」今天封櫃風光外銷日本。（記者黃美珠攝）

    今天封櫃要運往日本的老永昌碾米廠「雪山米」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠「雪山米」今天封櫃風光外銷日本。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠「雪山米」今天封櫃風光外銷日本。（記者黃美珠攝）

