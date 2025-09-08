高能量核碰撞國際研討會首度登台 中央大學：對台灣物理研究的肯定

高能核子碰撞初始階段國際研討會首度登台，吸引近200來自世界各地的科學家、年輕研究人員與學生齊聚一堂，共同交流高能量核子物理最新進展。（主辦單位提供）

2025/09/08 14:01

〔記者林曉雲／台北報導〕第8屆高能量核碰撞初始階段國際會議（The Ⅷ-th International Conference on the Initial Stages of High-Energy Nuclear Collisions : Initial Stages），今（8）日於台大集思會議中心登場，由國立中央大學、美國麻省理工學院、日本理化學研究所與日本奈良女子大學共同主辦，首度落腳亞洲、首次在台灣舉行，中央大學表示，這是對台灣物理研究實力的肯定，也將進一步提升台灣在高能核物理國際舞台上的能見度。

中央大學說明，為期5天的學術盛會吸引來自歐美、亞洲等世界各地近200位頂尖科學家、年輕研究人員與研究生齊聚一堂，共同探討重離子對撞及相關高能核物理的最新研究進展，而在台灣舉辦如此具影響力的國際研討會，標誌著台灣在高能核物理領域的國際參與邁向新里程碑，也進一步展現台灣在基礎科學研究與國際合作中的積極角色與深遠貢獻，與會者將深入交流最新科學成果，並共同推動跨機構、跨國界合作的新契機。

而中央大學也說明，會議首次公開今年夏季於瑞士日內瓦大型強子對撞機（LHC）進行的重離子氧–氧對撞實驗結果，這些成果將提供對極端條件下物質性質的新分析結果，並深化對夸克–膠子電漿以及高能碰撞動力學的理解。

大會籌備團隊強調，Initial Stages 不僅是一個展示科學成果的場合，更是促進思想交流、激發跨領域對話的重要平台，透過多元的會議形式，年輕研究人員能直接與各國資深學者面對面交流，建立寶貴的研究連結，為未來的學術合作與創新奠定基礎，議程包括全體會議、分組報告、海報展示。（14:52更新）

高能核子碰撞初始階段國際研討會首度登台，學者首次發表大型強子對撞機（LHC）重離子氧–氧對撞實驗的最新結果。（主辦單位提供）

