給燕鷗一個乾淨的家 貓嶼島海鳥生態保護區淨灘

貓嶼堆積如山的海廢，讓民眾處理起來相當吃力。（黃國揚提供）

2025/09/08 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1991年澎湖縣政府將貓嶼列入海鳥保護區，自2020年後，貓嶼淨灘活動成了花嶼國小最重要且具有特色的環境教育活動。由於貓嶼管制區，必須事先申請核准報備才能登島，因此這個具有燕鷗生態、海洋環境、玄武岩地景、環保保護、戶外冒險活動於一體的活動，每次都吸引大批保育團體報名參加。

今年活動原訂7月中辦理，但因颱風接連來襲，延了2次，昨（7）日才順利舉行貓嶼淨灘活動。參與人員除了花嶼國小師生外，澎湖野鳥學會、澎湖環保學會、自然學友之家等之外，這次也特別邀請澎湖原住民關懷協會參與淨灘，本身是泰雅族的花嶼國小教務主任黃國揚，希望借助原住民熱情與矯健的行動力，讓活動更能順利進行。

50餘位參與成員通力合作下，共收集了37個大型黑垃圾袋的保特瓶，而最大的收穫是貓嶼海蝕拱門前聚集的保特瓶，在疫情後連續3年的活動，今年終於清完了！貓嶼由於是無人島，辦理淨灘活動，從登島到淨灘到搬運垃圾及人員的上船，都是一項極具挑戰與冒險的活動。

黃國揚主任表示，貓嶼淨灘的第1目標清理保特瓶雖大致完成，但仍有保麗龍碎塊分佈散落，雖尚未影響燕鷗的繁殖，但垃圾在海鳥生態保護區中出現，顯得有些格格不入。因此未來與環保研究團體結合，處保麗龍海廢，成為活動重點。畢竟，保麗龍這種號稱人類文明的產物，還是要靠人類自己處理。

整理出來的海廢，以人龍接力方式搬運上船。（黃國揚提供）

