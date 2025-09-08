為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄首度挺進菲律賓行銷農村旅遊 菲國百萬網紅想當一日農夫

    農業局首度挺進菲律賓行銷高雄「一日農夫體驗趣」農村旅遊。（市府提供）

    2025/09/08 13:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局首度挺進菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，行銷高雄「一日農夫體驗趣」農村旅遊，吸引觀光、旅遊等業者200多人與會，許多業者洽詢熱絡期待合作，菲國百萬網紅Lissa Kahayon也將來台暢遊高雄農村當一日農夫。

    農業局攜手觀光局、高雄市觀光協會、高雄市旅行商業同業公會等，飛往菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，現場播放高雄一日農夫遊程影片，呈現田間耕作景象、山林間品茗、海港邊品嘗石斑魚料理等，展現高雄農村百變風情；尤其菲律賓重視家庭共遊寓教於樂，高雄農村主打親子共享體驗，小孩採果、手作，長輩品嘗山茶與咖啡，自然環境中增進情感。

    值得注意的是，菲律賓近年重視生態旅遊、永續旅行與咖啡文化，農業局不僅展現慢旅與農村生活體驗，也呈現社區將茶葉、香蕉、漁業等傳統產業與觀光結合，呼應菲律賓對自然、人文與在地故事的偏好。

    菲國百萬網紅Lissa Kahayon現場分享曾搭乘郵輪短暫停靠高雄，但因時間有限未能深入農村，她將再度造訪高雄，深入農村社區，感受多元風貌；許多菲律賓旅遊業者也積極交換聯繫方式，對高雄農村深度遊程展現高度興趣，並期待未來合作。

    局長姚志旺表示，高雄農村遊程不是走馬看花，而是親身參與深度體驗，採果、品茗、文化體驗及特色手作，這不僅是一段旅程，更是文化與心靈的交流，將持續透過跨界合作與國際連結，邀請更多海外旅客走進高雄，體驗自然、人情與文化交織的獨特魅力。

    農業局首度挺進菲律賓行銷高雄「一日農夫體驗趣」農村旅遊。（市府提供）

    高雄「一日農夫體驗趣」農村旅遊受歡迎，多位菲律賓旅遊業者洽詢。（市府提供）

