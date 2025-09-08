「嘉e智慧校園」APP啟用 親師生共享校園資訊

嘉義市長黃敏惠（左二）實際體驗「嘉e智慧校園」教育APP使用方式。（記者丁偉杰攝）

2025/09/08 13:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「嘉e智慧校園」教育APP今天舉行啟用典禮，市府表示，此APP延續既有的校務服務功能，更首度推出「APP學生登入介面」，率先全國整合「學生OPEN ID」串接網路學習平台，如「因材網」、「酷英網」、「學習吧」與「國立公共資訊圖書館電子書」等，達到親師生共享校園資訊，及自主學習目標。

市長黃敏惠、市府教育處長郭添財等人出席啟用典禮，黃敏惠表示，此APP讓師生與家長三方溝通更便捷，並可串接各類教育資源，協助孩子探索興趣、發展專長，呼籲家長踴躍加入，掌握孩子的學習與成長歷程，共同為教育升級努力。

郭添財說，嘉市國中小從2020年起全面推動使用「School+ APP」，與全市國中小學子的嘉e卡結合，陸續達到便利校務行政作業與親師緊密合作的目標。此次「再造」升級推出的「嘉e智慧校園」APP，展現教育服務的自主性與穩定性，確保市民享有優化的數位體驗。

林姓家長說，使用此APP，孩子學校的最新公告或活動提醒，會第一時間透過APP傳送到手機，隨時掌握學校重要消息，學雜費繳費模組，也幫家長節省許多時間。

蘭潭國小校長邱榮輝說，學校行政端透過此APP的各項模組，在各項校務行政的聯繫上減少紙本登錄，達到環保永續與低碳校園的目標。

教師郭錦麗說，她每日都會使用「電子聯絡簿」與「學生出缺席」的模組，透過「電子聯絡簿」可以即時依據教學進度安排並檢視調整作業進度，「學生出缺席」可以即時點名，掌握時效了解學生出缺勤狀況。

劉姓學生說，她透過此APP查閱在學校借閱書籍的狀況，也可以從國資圖借閱電子書，透過學校給的OPEN ID，在家就可以選擇自己喜歡的書籍，進行數位閱讀，非常方便。

嘉市教育網路中心進行「嘉e智慧校園」教育APP介紹。（嘉市政府提供）

嘉市「嘉e智慧校園」教育APP今天舉行啟用典禮。（嘉市政府提供）

