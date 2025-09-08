楊柳颱風重創台東農業 農業部公告「專案補助防風支柱」補助

楊柳颱風造成台東釋迦倒伏，支柱也跟著倒，農業部專案補助支柱復原。（記者黃明堂攝）

2025/09/08 13:36

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風過境重創台東農業。8月16日立委陳瑩與莊瑞雄陪同行政院長卓榮泰前往台東勘災，當場提出協助農民復耕的具體建議，特別是針對鳳梨釋迦、釋迦果樹，希望能補助「防風支柱」，減輕農民在復耕過程中的負擔。農業部今天正式公告專案補助番荔枝防風支柱，即日起至10月31日受理申請。

防風支柱是鳳梨釋迦果樹最重要的保護措施，不僅能減少風災造成的樹體傾倒與枝幹折斷，更能提升果樹的防災韌性。雖然本次專案申請受理期限至今年10月31日止，但實際執行與補助使用可延長至明年12月31日完成，農民可依照復耕進度靈活運用。陳瑩表示會持續督促農業部各項農業協助措施落實到位，確保台東農民能夠在災後順利復耕，讓產業盡快恢復生機。

楊柳颱風帶來強風豪雨，造成台東農業災情慘重，鳳梨釋迦、大目釋迦、文旦柚、香蕉、番石榴等皆出現嚴重落果與倒伏，許多鳳梨釋迦果園內的支柱毀損倒塌，樹木東倒西歪，滿地落果，農民一年心血在風雨中付諸流水，令人心疼不捨。陳瑩表示，防風支柱補助正是協助農民復耕的重要措施，期盼能有效減輕農民負擔，讓台東農業逐步恢復元氣。

