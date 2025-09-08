雲縣4.5萬師生一人一iPad 學生：上課像玩遊戲一樣有趣

雲林縣全縣4.5萬名縣立學校老師與學生，這學期開始師生一人一台iPad，學生覺得上課變有趣。（記者黃淑莉攝）

2025/09/08 13:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部近幾年推動「生生有平板」計畫，讓偏鄉學校一生一平板，透過數位工具提升學習力，縮短城鄉資訊差距，雲林升級「師生有平板」讓全縣4.5萬名師生一人一iPad，今（8）日全部到位。斗六國小學童說，有平板可透過遊戲、影片學習，還可以累積點數，上課更有趣。

雲林縣府今天在斗六國小辦全縣師生有平板上線說明會及教學示範觀摩，教育處長邱孝文表示，縣府這幾年投入許多教學資訊化，包括教室網路設備建置、逐年編列千萬元購買數位工具、數位教學的師資培育及研習。

邱孝文指出，教育部針對偏鄉學校推動生生有平板計畫，但對一般及非山非市的學校，則是6人共用一台平板，去年縣府把所有教室汰換為水洗式智慧型黑板，為讓教學上黑板大螢幕與平板小螢幕可以銜接，縣府今年自籌2.7億元，購置1萬9600多台平板，讓全縣195所縣立學校（含分校）老師、學生一人一平板。

縣長張麗善表示，雲林縣近年致力在縮短城鄉差距，數位科技是最佳的媒介，繼智慧型黑板，114學年度起完成師生一人一平板，課堂上老師從備課、授課、評量到回饋都可行動化、數位化，學生學習更有趣，提升學習效率與世界接軌，找到學習成就與國際競爭力。

邱孝文說，因應數位化教學環境，今年雲林教師甄試複試試教就須會使用智慧黑板，之後也會針對老師教學軟體、教學方式提升，另為讓家長清楚現在教學方式，學校端也規劃家長假日到校上課，實際體驗孩子上課情境。

雲林縣長張麗善與斗六國小學童一起體驗使用平板上課。（記者黃淑莉攝）

