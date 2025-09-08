為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    慶祝99狗狗節！新北動保處推「寵物玩具趣」 教你選對的

    新北農業局長諶錫輝與飼主宣導狗狗玩具。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/08 13:26

    〔記者羅國嘉／新北報導〕每年9月9日為台灣「狗狗節」，新北市動物保護防疫處今（8）日攜手中華寵物用品發展協會、台北海洋科技大學寵物業經營管理系，在板橋動物之家舉辦「新北寵物玩具趣」活動，透過展示、體驗與講座，推廣5大類寵物安全玩具、選購4大要點，讓毛孩盡情遊玩，也讓飼主學習正確選購方式，守護寵物健康。

    活動邀請新莊區昌平國小校園犬「逗哥波」及大學生犬隻現場示範，協助飼主認識發聲型、啃咬型、互動型、益智型及綜合型五大分類。中華寵物用品發展協會主委黃獻平指出，玩具功能不僅是陪伴與訓練，更是舒壓與情感連結。幼犬適合柔軟布偶幫助換牙，成犬則需要益智、啃咬型玩具消耗精力，高齡犬則需柔軟安撫型玩具避免牙齒受傷。

    黃獻平提醒飼主選購玩具應把握四大要點，包含外包裝須完整標示與警示；材質安全無毒、不易燃且無銳角；零件牢固，繩索不超過20公分避免纏繞；並具國內外檢驗合格標章。同時呼籲業者持續提升設計與品質，滿足犬隻行為需求。

    現場舉辦的「狗狗玩玩具比賽」吸引大批飼主參與，狗狗透過嗅覺與推拉找出藏在玩具中的食物，展現聰明與活力。民眾直呼益智玩具不僅能讓狗狗開心，也增進了互動樂趣。

    動保處長楊淑方表示，玩具是寵物生活的一部分，飼主應定期檢查與更換，並陪伴毛孩使用。安全的玩具能避免傷害，讓毛孩健康、家庭快樂，也營造更友善的社會。#

    新北農業局長諶錫輝與飼主宣導狗狗玩具。（記者羅國嘉攝）

    互動型益智玩具。（記者羅國嘉攝）

    新北市動物保護防疫處今（8）日攜手中華寵物用品發展協會、台北海洋科技大學寵物業經營管理系，在板橋動物之家舉辦「新北寵物玩具趣」活動，透過展示、體驗與講座，推廣5大類寵物安全玩具。（記者羅國嘉攝）

    啃咬型玩具。（記者羅國嘉攝）

    發聲型玩具。（記者羅國嘉攝）

