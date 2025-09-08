澎管處秋之旅遊 奇岩、牽罟成主力

澎管處秋之奇岩季，即將登場。（澎管處提供）

2025/09/08 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎管處持續推動「四季澎湖灣，精彩一籮筐」品牌系列，以冬「訪古季」、春「賞鷗季」、夏「石滬季」、秋「奇岩季」串連澎湖4季的自然生態與人文特色。今年「秋季奇岩」推1日遊程及「林投牽罟趣」體驗活動，邀請旅客深度探索澎湖的地質奇觀與傳統漁法，感受兼具文化底蘊與環境友善的島嶼魅力。

「秋季奇岩」遊程規劃2大特色路線。跳島線將帶領旅客前往被譽為「澎湖黃石公園」的桶盤嶼，近距離欣賞壯觀的柱狀玄武岩，並探訪曾入選「全球十大秘境島嶼」的虎井嶼。本島線則漫遊奎壁山地質公園、大菓葉玄武岩與小門鯨魚洞，走訪澎湖最具代表性的海蝕地景。遊程更結合茶席體驗與海廢魚網編織，將自然景觀、在地文化與永續精神融合，讓旅程更具深度。

另外澎管處將於10至11月週末假日在林投沙灘舉辦5場「林投牽罟趣」免費活動。牽罟為澎湖百年傳統漁法，象徵先民團結合作與智慧。活動透過專業導覽與實作體驗，讓參與者親身感受傳統漁法的樂趣，同時傳達海洋永續理念，喚起大眾對漁村文化與生態共存的關注。

「秋季奇岩」遊程及「林投牽罟趣」體驗將於9月至11月週末限定舉辦，名額有限，欲參加民眾可至澎管處「澎湖四季旅遊」官方網站及臉書粉絲專頁查詢並報名。聯繫方式:楊小姐02-87939257、 方小姐02-87939209 （上班時間：周一至周五 上午10時-下午5時）。

