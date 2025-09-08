台南今年捕獲眼鏡蛇824隻 佳里月抓10隻全市第一

眼鏡蛇受到威脅時，會昂起身體，因其頸背部的白色環紋神似眼鏡而得名。 （王士豪提供）

2025/09/08 13:13

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市農業局統計，截至今年8月底，南市捕獲各種蛇類3568隻，其中，眼鏡蛇824隻居第二，數量直逼第一名的臭青公895隻。各行政區中，佳里區共捕獲眼鏡蛇82隻，高居全市之冠，平均1個月捕捉逾10隻；其次為仁德區72隻、安南區66隻排名第三。

眼鏡蛇出沒頻繁，南市捕獲的數量直逼常見的臭青公，是否代表現在眼鏡蛇變多了？台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，以中部某縣市的案例來看，目前常見的蛇類依序為眼鏡蛇、臭青公、錦蛇、南蛇、雨傘節，其中眼鏡蛇比例本來就偏高，加上活動範圍及時間與人類高度重疊，因此被記錄到的機率又會比一般的蛇高。

請繼續往下閱讀...

王士豪說，至於抓到的蛇變多跟實際蛇有沒有變多，不一定有這麼直接的關係，有時候是因為環境改變了，眼鏡蛇可能更適應都市環境，或是自然環境變少，所以出現在住家被抓到的機率又變高。

南市農業局森保科長朱健明表示，近幾年，台南捕獲的眼鏡蛇數量，雖然偶有波動，但增幅並沒有特別明顯，如果一下子數量增加5成以上，那就代表確實有異常增加，如果只是增加1、2成以內，這應是正常現象。

朱健明表示，這些蛇類都是民眾通報入侵民宅才由委外廠商所捕捉的，依過去經驗，蛇類出沒捕獲的高峰期要到11月才會逐漸減少，目前還是高峰期，民眾若遇到有蛇闖入住家，可撥打捕蜂抓蛇專線：0965-565980，農業局會有專人儘前往捕捉處理。

眼鏡蛇主要分布於500公尺以下低海拔地區，常出現於平地農田、樹林等環境。（王士豪提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法