桃市八德區金城街至山下街規劃新闢道路 打造都市綠地低碳示範路段

桃市府規劃八德區金城街至山下街新闢道路，道路長約103公尺、寬8公尺，讓崁頂路車輛可經魚池街至金城街並直接通往山下街。（桃市府工務局提供）

2025/09/08 13:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府規劃八德區金城街至山下街新闢道路，道路長約103公尺、寬8公尺，讓崁頂路車輛可經魚池街至金城街並直接通往山下街，市長張善政今（8）日於開工前現地視察，期待這條新闢道路成為桃園都市綠地低碳示範道路。

桃市府工務局表示，新闢道路設計採雙向車道配置，銜接既有道路，工程經費約4950萬元，設計監造由佺葉工程顧問有限公司辦理，施工單位為遠城營造有限公司，由於此案緊鄰八德區霄裡國小及福山宮生態公園，具備打造兼具生態保育及服務學童與親子族群的潛力，亦可與周邊通學、接送動線相互整合，未來將成為區域內重要的綠地節點與社區共享空間，因基地交通鄰近崁頂路、桃46區道及縣道114線，可串聯金城街與山下街，完善區域通學及社區聯繫路網，並連結竹園里及霄裡里之生活圈。

工務局表示，除了道路新闢，將導入節能減碳、生態友善、社會共融、美學整合、綠色鋪面等工程亮點，透過生態敏感區的保育、生態廊道銜接及原生植栽復育，達到兼顧開發與環境共融，公園內的附屬設施及步道，亦採用竹木材質施作，兼具美觀及減碳效益，而道路鋪面選料以低碳材料為主，瀝青鋪面以再生粒料取代天然粒料，並導入少量玻璃砂，兼顧高耐久性與美觀反光效果，並提升夜間行車安全，天然級配則改採冷拌瀝青混凝土，可節省工期並降低碳排約30%。

桃市府規劃八德區金城街至山下街新闢道路，市長張善政8日於開工前現地視察。（桃市府工務局提供）

