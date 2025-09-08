土地公植樹！ 災後發現台灣楝樹新苗 第六河川分署清除250株銀合歡

風災後台江流域志工結合第六河川分署清除250株外來種銀合歡。（記者王姝琇攝）

2025/09/08 12:57

〔記者王姝琇／台南報導〕風災重創台南，台江流域志工社群災後結合第六河川分署展開山海圳國家綠道環境監測，在內海之路0.7K至4K路段，清除250株外來種銀合歡，並發現66棵本土種台灣楝樹，籲政府持續清除外來種，保育生態環境。

風災後台江流域志工針對銀合歡、台灣楝樹及灘地垃圾進行調查通報，調查發現66棵台灣楝樹，這些先驅樹種克服多鹽、乾旱環境自然生長，其中30株為新發現，小樹約有100多公分高，志工們興奮不已，直呼：「宛如土地公為台江植樹。」

社大台江分校執行長吳茂成指出，近年來，台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊，巡守山海圳國家綠道，發現台17線以西「內海之路」的鹽水溪排水線堤岸，強勢外來種銀合歡愈來愈多，去年與台江國家公園、第六河川分署召開公民會議討論，公私協力進行「山海圳國家綠道內海之路環境監測」行動，透過調查、通報並清除外來種銀合歡。

今年丹娜絲風災及0802西南氣流豪雨成災之後，台江綠道志工巡守山海圳國家綠道，發現紅樹林間有鐵板等風災後垃圾，在內海之路0.7K到4K路段，銀合歡快速增長，若不趕快在開花結果前，進行清除，銀合歡將擴大生長範圍，侵占堤坡，危害生態，經通報第六河川分署之後，由分署利用一星期的時間，雇工清除250株銀合歡，讓台江綠道志工們鬆了一口氣。

台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊表示，感謝第六河川分署共同清除銀合歡，但此外來種十分強勢，強調環境監測行動必須持續進行；而新發現的台灣楝樹30棵小樹，大多是長在原有台灣楝樹旁，應是種子落下後適應堤坡環境、自然長成，令人十分高興，建議第六河川分署及台江國家公園，好好保育先驅樹種的台灣楝樹，取代銀合歡。

山海圳國家綠道「內海之路」清除銀合歡後，保留台灣楝樹生長。（記者王姝琇攝）

