新北板橋「新巨蛋」社區住戶控建商未依圖施工 籲政府介入

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，新巨蛋社區住戶與民代8日召開記者會。（記者羅國嘉攝）

2025/09/08 12:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區的「新巨蛋社區」爆發重大公共安全爭議。社區自救會指控三圓建設未依審核圖紙施工，在大樓供電關鍵設備匯流排使用未經安全認證的不合格材料，導致全社區1569戶、逾8000名住戶長期暴露於危險之中。立委張宏陸、新北市議員黃淑君表示，當務之急是要求建商盡速修復，同時市府不可置身事外；三圓建設董事長王雅麟說，公司早有維修計畫，所有送電程序均依台電規範，強調「沒有問題」。

新巨蛋社區自救會主委范財誠今天張宏陸、黃淑君陪同下召開記者會。他指出，近10年來，社區4棟大樓中已有3棟多次發生匯流排接頭短路事故，造成大規模停電，今年2月C棟更發生匯流排燒毀，導致121戶居民長達1個半月需輪流斷電，卻遭建商以「過保固」為由拒絕修復，迫使社區自籌200多萬元搶修。經中華民國電機技師公會鑑定，確認建商自台電配電端至各棟電源線均使用劣質材料，嚴重違反規範。若要全面依圖整改，工程費恐高達15億元。

請繼續往下閱讀...

除了電力隱憂，與社區共構的「三猿廣場」長期將餐廳廢水及收油排入社區污水槽，去年更因爆管導致糞水外溢，車輛受損、惡臭瀰漫。建商還被控未經同意，在社區外牆架設大型廣告逾10年，每月收益估計30萬元，卻未回饋住戶；此外，住戶購買車位卻無車道產權，僅能憑建商同意書通行，等於購買車位後還要「借道」才能進出，住戶權益遭嚴重剝奪。

范財誠強調，在社區召開記者會前夕，三圓建設才匆忙發函，聲稱願意協商匯流排與廣告外牆問題。因此住戶嚴正要求三圓建設全面整改匯流排，並由第三方監工驗收，同時落實賠償；市府也應立即介入調查，追究建商責任。

住宅消保會顧問吳翃毅指出，若確實未依圖施工，即使點交已完成，風險仍被轉嫁給消費者，屬於「不完全給付」，建商仍須負責修復費用。建商必須警惕，因為問題並非單純推給營造廠，而是建商是否盡到督導責任。即使風險轉移，建商也無法脫離責任，呼籲建商應正視並妥善處理此事。

新巨蛋社區自救會主委范財誠指出，住戶嚴正要求三圓建設全面整改匯流排，並由第三方監工驗收，同時落實賠償；市府也應立即介入調查，追究建商責任。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，住戶控匯流排事故頻傳。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，住宅消保會顧問吳翃毅指出，若確實未依圖施工，即使點交已完成，風險仍被轉嫁給消費者，屬於「不完全給付」，建商仍須負責修復費用。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，圖為遭燒毀的匯流排。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，住戶控除了電力隱憂，與社區共構的三猿廣場長期將餐廳廢水及收油排入社區污水槽，去年更因爆管導致糞水外溢，車輛受損、惡臭瀰漫。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，現場展示損毀的匯流排零件。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，現場展示損毀的匯流排零件。（記者羅國嘉攝）

新北市板橋區新巨蛋社區自救會指控建商三圓建設未按圖施工，圖為原本匯流排樣子。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法