這樣煎魚百戰百勝！漁業署長直授妙招 戲稱學會可打趴阿基師

台灣鯛魚片用魚腹往下煎法，煎得水噹噹。（記者楊媛婷攝）

2025/09/08 12:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕很多煮夫煮婦都視煎魚為畏途，除怕油爆，還怕最後魚排變魚鬆，本身也是料理小能手的漁業署署長王茂城，提供煎魚小訣竅，他表示一般人煎魚片都會讓魚皮先下鍋，但其實冷凍魚片不用解凍，直接有魚腹的魚肉面下鍋油煎，逼出魚油後單面煎10分鐘就有「恰恰」的煎魚。

漁業署今舉行秋旬海味祭中秋推廣記者會，王茂城示範如何美美煎魚，他表示一般人都會認為煎魚要先從魚皮下鍋，但他自己百試百成功的煎魚妙招則是魚片不解凍，有魚腹面的魚肉片直接下鍋用不沾鍋免放油慢煎，台灣鯛、虱目魚等都可用此煎法，一面單煎約10分鐘，之後再翻面煎到自己喜歡的「恰恰」金黃程度即可。

王茂城進一步指出，如果是黑鮪魚肉排，因為肉排較厚，因此要放少許油後煎熟，就可享用有海中和牛美稱的台灣黑鮪魚。

王茂城表示，他的煎魚妙招百戰百勝，連太太都誇他為什麼可以把魚煎得這麼好，現在他把這招無私分享，大家學會煎魚絕招，可「直接打趴台北阿基師、中部阿水師」。

漁業署署長王茂城（左）表示煎魚要魚腹面往下，而不是先煎魚皮。（記者楊媛婷攝）

