為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學防猴！ 高雄農業局邀鼓山區師生一起建立獼猴地圖

    農業局邀請鼓山區師生一起建立獼猴地圖。（市府提供）

    農業局邀請鼓山區師生一起建立獼猴地圖。（市府提供）

    2025/09/08 12:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣獼猴經常出沒鼓山區國高中及中山大學校園，農業局因應學校開學，與台灣獼猴共存推廣協會合作，向學生說明獼猴習性及應對方式，並邀請師生一起建立獼猴地圖，以降低人猴衝突。

    台灣獼猴原本是保育類野生動物，經過多年自然復育後，108年調整為一般類野生動物，但因長期人為餵食及棲息地與民眾活動區域高度重疊，農業局著重台灣獼猴下山尋找食物，以及防止人為餵食台灣獼猴。

    農業局為蒐集有效防治政策基礎資料，建置「台灣獼猴資料分享平台」，推動以公民科學方式，透過民眾觀察通報力量，了解台灣獼猴出沒地點、數量及時段等資訊；開學季到來，農業局與台灣獼猴共存推廣協會合作，向學生說明獼猴習性及應對方式，並邀請師生一起蒐集獼猴資料。

    台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴居住在淺山地區，一直被稱數量最多、最容易看見的野生動物，逐漸因人類活動範圍擴張，導致生活圈與人類重疊，加強柴山沿線學校宣導，讓學生了解如何與獼猴應對，如面對威嚇時保持冷靜不尖叫、直視，避免食物外露及減少塑膠袋使用等，理解獼猴行為應對，以減少人猴衝突發生。

    農業局長姚志旺表示，台灣獼猴是台灣特有的原生野生動物，與我們共同生活在這片土地上，透過正確知識與行動，不僅保護居住環境，更能尊重自然、建立人與野生動物和諧關係，鼓勵民眾一起加入「台灣獼猴資料分享平台」，打造安全、友善又具生態意識社區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播