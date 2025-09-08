開學防猴！ 高雄農業局邀鼓山區師生一起建立獼猴地圖

農業局邀請鼓山區師生一起建立獼猴地圖。（市府提供）

2025/09/08 12:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣獼猴經常出沒鼓山區國高中及中山大學校園，農業局因應學校開學，與台灣獼猴共存推廣協會合作，向學生說明獼猴習性及應對方式，並邀請師生一起建立獼猴地圖，以降低人猴衝突。

台灣獼猴原本是保育類野生動物，經過多年自然復育後，108年調整為一般類野生動物，但因長期人為餵食及棲息地與民眾活動區域高度重疊，農業局著重台灣獼猴下山尋找食物，以及防止人為餵食台灣獼猴。

農業局為蒐集有效防治政策基礎資料，建置「台灣獼猴資料分享平台」，推動以公民科學方式，透過民眾觀察通報力量，了解台灣獼猴出沒地點、數量及時段等資訊；開學季到來，農業局與台灣獼猴共存推廣協會合作，向學生說明獼猴習性及應對方式，並邀請師生一起蒐集獼猴資料。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴居住在淺山地區，一直被稱數量最多、最容易看見的野生動物，逐漸因人類活動範圍擴張，導致生活圈與人類重疊，加強柴山沿線學校宣導，讓學生了解如何與獼猴應對，如面對威嚇時保持冷靜不尖叫、直視，避免食物外露及減少塑膠袋使用等，理解獼猴行為應對，以減少人猴衝突發生。

農業局長姚志旺表示，台灣獼猴是台灣特有的原生野生動物，與我們共同生活在這片土地上，透過正確知識與行動，不僅保護居住環境，更能尊重自然、建立人與野生動物和諧關係，鼓勵民眾一起加入「台灣獼猴資料分享平台」，打造安全、友善又具生態意識社區。

