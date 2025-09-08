中央核定115年度基隆捷運補助款減列11.11億 北北基3市共同面對

115年度公共建設計畫行政院僅核列補助基隆市經費3億6981萬2千元，相較於2025年2月24日所提報經費短少11億1175萬8千元，基隆市政府盼中央早日補足減列的經費。圖為基隆市大眾捷運整體路網願景。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆捷運為北北基共同推動的重大交通建設，然而，115年度公共建設計畫行政院僅核列補助基隆市經費3億6981萬2千元，相較於2025年2月24日所提報經費短少11億1175萬8千元，對市府財政造成沉重壓力。基隆市政府已與新北市政府召開會議研商因應措施， 未來北北基3市將共同面對，不讓基隆捷運工進受影響，基隆市呼籲中央儘速補足減列經費，以利基隆捷運推動。

「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃報告已於2024年1月31日奉行政院核定，計畫總經費696.89億元，中央補助北北基3市共計519.98億元。新北市政府捷運工程局於2025年2月24日向交通部提報2026年基隆捷運經費概算，申請中央補助款共36億1196萬6千元，基隆市分配額度為14億8157萬元；惟交通部鐵道局於2025年8月25日發函，「基隆南港間通勤軌道建設計畫」115年度補助款，行政院僅准核列9億305萬元，含台北市政府7818萬4千元、新北市政府4億5505萬4千元、基隆市政府3億6981萬2千元，將造成基隆市龐大財務缺口。

基隆市政府指出，已與新北市政府召開會議研商因應措施， 未來3市將共同面對不讓工進受影響外，並鄭重呼籲中央，基隆捷運攸關北北基廣大通勤民眾的便利與福祉，應儘速補足減列經費，以確保捷運推動進度不受影響。基隆市政府將持續爭取各方支持，全力推展捷運建設，徹底改善基隆至雙北間長久以來的通勤瓶頸。

