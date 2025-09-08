為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄博田醫院堂姊妹翻臉 互控對方與網紅醫王銘嶼合作鬧糾紛

    博田國際醫院爆發堂姊妹爭經營權糾紛。（記者許麗娟攝）

    2025/09/08 11:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄博田國際醫院上月初因20多名黑衣人凌晨闖入醫院，使得醫院家族堂姊妹阮蘭婷、阮馨嬅的內鬥浮出檯面，今（8）日有週刊報導，阮馨嬅指控，堂姊阮蘭婷與近期爆發減重疑害2命的網紅醫師王銘嶼合作鬧出糾紛，阮蘭婷則透過院方回應，指王銘嶼是阮馨嬅找來並培養成網紅名醫。

    據週刊報導，阮家四房阮仲炯的女兒阮馨嬅指出，博田國際醫院是她於2019年以自行創立的瀚皇公司為註冊商標權經營，因醫療法規定，醫院負責人必須具備醫師資格，才找來有醫師資格的堂姊阮蘭婷掛名負責人，並擔任副院長，與一般受雇員工一樣每月領取薪資與獎金。並指阮蘭婷與近期因「縮胃曠腸」手術疑釀成2名病患死亡的網紅減重王銘嶼合作，王在博田鬧出不少糾紛遭衛生局開罰，阮馨嬅忍無可忍，去年底開除王。

    對此，阮蘭婷透過院方回應，部分報導非事實，認為沒有平衡報導對醫院來說是個傷害，會繼續捍衛醫院的經營權，相關爭議已進入法律程序。對於王銘嶼的爭議，反控當初王銘嶼醫師是前會計主任阮馨嬅找來，並想培養為網紅名醫，後來王與阮馨嬅處不好、撕破臉才被開除。

    院方重申對於上月襲擊醫院的暴力事件予以譴責，醫院暴力零容忍，對方以不實言論和烏賊戰術來轉移焦點，希望檢調勿枉勿縱，維持社會公平正義與病患安全。

